Главное за 30 сентября ⟩ Аннексия областей Украины, нота протеста послу и смерть Дины Зузане

Поездка онлайн-журнала KLIK в Даугавпилс незадолго до выборов в 14-й Сейм позволила познакомиться с совершенно другой стороной этого города. Там живут патриоты Латвии, которые призывают окружающих идти на выборы. Которые с энтузиазмом говорят о едином обществе Латвии. Эти люди опровергают любые стереотипы, которые популистски настроенные политики продолжают распространять о "русских Даугавпилса". Лояльные, патриотичные и политически ответственные. Несмотря на эту положительную динамику, Даугавпилс на латвийских новостных каналах упоминается с тревогой.

В серии из нескольких статей мы уже обобщили проблемы жилых зданий, построенных в советское время. От плохого качества воздуха, влажности и плесени до вредных для здоровья материалов, использованных в строительстве здания. Реновация старого жилого фонда рано или поздно станет неизбежной, так как без этого оно может стать нежилым. Сейчас понятно, что свистящие окна и трещины на фасадах зданий этой зимой обойдутся многим очень дорого. Однако в реальности договориться о решении проблем, начале ремонтных работ в здании, - гораздо сложнее, чем кажется в первый момент. Это одна из причин, почему состояние старых жилых зданий в Латвии медленно, но стабильно становится катастрофическим.

Более 10 лет назад москвичи Андрей и Наталья Мякоткины полностью изменили свою жизнь и переехали из России в Латвию. Именно здесь Андрей решил превратить свое маленькое хобби в настоящий бизнес по изготовлению маленьких моделей автомобилей, а жена ему начала в этом активно помогать, рассказывает передача "Балтия" на канале "Настоящее время".

Как и многие другие люди, прибывшие на погранпункт Лухамаа из России, этот седоватый мужчина лет тридцати в толстом свитере с пестрым рисунком имеет при себе как российский, так и украинский паспорт.

28-летняя Жасмин живет так, будто на дворе до сих пор 1950-е, и транслирует это в своих соцсетях: в настоящий момент ее TikTok насчитывает более 16 млн подписчиков!