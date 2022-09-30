Сентябрь решил громко попрощаться. Главные события, конечно, разворачивались в Кремле; но и других событий хватает. Рассказываем о самом главном за пятницу, 30 сентября.
Главное за 30 сентября ⟩ Аннексия областей Украины, нота протеста послу и смерть Дины Зузане
Новости Латвии:
Министерство иностранных дел в 17:00 вызвало чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Латвии, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Министерство иностранных дел Латвии вручило ноту протеста послу России в Латвии Михаилу Ванину в связи с незаконной аннексией Россией оккупированных территорий Украины, сообщили агентству LETA в министерстве.
Умерла коллекционер предметов искусства, предприниматель и меценат Дина Зузане. Об этом со ссылкой на ее окружение сообщил портал Santa.lv.
В нынешних условиях, когда между соседями Латвии идет жестокая война, а в мире продолжает меняться климат, а также происходят и другие глобальные потрясения, можно сделать вывод, что стабильность, в которой мы жили последние 25 лет, прошла, подчеркнул Янис Сартс, глава Центра стратегической коммуникации НАТО.
За рубежом:
30 сентября с 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца началось выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого состоялась церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ряд СМИ, в частности Русская служба BBC.
Украина сегодня подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
Лидеры различных стран отреагировали на то, что президент России Владимир Путин подписал договоры о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
Как сообщает Telegram-канал "Псковская реальность", на пункте перехода Куничина Гора образовалась длинная очередь. Это украинцы, пишет Rus. Postimees.
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