Инфографика ⟩ Явка в первые три дня выборов почти в два раза выше, чем в прошлый раз

В Рижском избирательном округе проголосовал 33 791 человек (4,19% имеющих право голоса), в Видземе - 19 563 человека (4,94%), в Курземе - 6682 человека (3,71%), в Латгале - 7138 человек (3,66%), в Земгале - 6301 человек (3,06%).

Активнее всего за два дня предварительного голосования голосовали избиратели в Валкском крае - 8,91%, в Саулкрасты - 8,62%, в Адажском крае - 7,66% и в Вараклянском крае - 6,61%.

В Риге самые посещаемые избирательные участки были в 1-й Рижской государственной гимназии и в торговом центре Domina Shopping.