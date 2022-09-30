За три дня предварительного голосования на выборах Сейма явка избирателей выше, чем на предыдущих выборах - возможностью досрочно отдать свой голос уже воспользовались 63 342 человека, или 4,11% общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Инфографика ⟩ Явка в первые три дня выборов почти в два раза выше, чем в прошлый раз
Явка в первые три дня выборов почти в два раза выше, чем в прошлый раз
В Рижском избирательном округе проголосовал 33 791 человек (4,19% имеющих право голоса), в Видземе - 19 563 человека (4,94%), в Курземе - 6682 человека (3,71%), в Латгале - 7138 человек (3,66%), в Земгале - 6301 человек (3,06%).
Активнее всего за два дня предварительного голосования голосовали избиратели в Валкском крае - 8,91%, в Саулкрасты - 8,62%, в Адажском крае - 7,66% и в Вараклянском крае - 6,61%.
В Риге самые посещаемые избирательные участки были в 1-й Рижской государственной гимназии и в торговом центре Domina Shopping.
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