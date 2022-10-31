20 лет назад зафиксировали самый крупный счёт в истории футбола

В матче, который проходил в городе Туамасина, местная "Адема" обыграла "Стад Олимпик л’Эмирн" со счётом 149:0. Мяч в воротах оказывался в среднем каждые 36 секунд. Как это возможно?

Столь крупный счёт связан со скандалом, который произошёл за тур до окончания чемпионата Мадагаскара. Именно тогда арбитр лишил шансов на золотые медали столичный "Стад Олимпик л’Эмирн", назначив в его ворота пенальти на последней минуте игры. Матч завершился со счётом 2:2, и ничья позволила оформить чемпионство "Адеме".

На матч последнего тура, где обиженной команде противостояла - уже в ранге чемпиона - местная "Адема", тренер "Стад Олимпик л’Эмирн" дал своим футболистам установку: забить максимальное количество мячей в свои ворота, таким образом продемонстрировав протест против судей.

Несмотря на такое количество забитых мячей, зрители остались недовольны и во время матча спускались в билетные кассы, требуя вернуть им потраченные деньги.

В результате "Адема", чьи игроки стояли на месте и наблюдали за происходящим, стала автором самой крупной победы в истории мирового футбола, в последствии занесённой в Книгу рекордов Гиннесса.

По итогам этого матча на три года был дисквалифицирован тренер "Стад Олимпик л’Эмирн" Зака Бе, а также четыре футболиста команды, включая капитана сборной Мадагаскара Мамисоа Разафиндракото.

Отметим, что матч со 149 голами превзошёл предыдущий рекорд с самым высоким счётом, который держался 117 лет. В 1885 году в Кубке Шотландии "Арбоат" обыграл "Бон Аккорд" со счётом 36:0.