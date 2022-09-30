Избиение девочки в Елгаве: все-таки начат уголовный процесс

Как уже писал RUS TVNET, в воскресенье, 11 сентября, 15-летняя девушка ногами сильно избила девочку помладше, которая не пыталась защищаться. Она только закрыла рот руками, чтобы ей не выбили зубы.

Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся только через два часа, когда дочь с разбитым лицом пришла домой.

Госполиция изначально объяснила, что не может начать уголовное дело

Вот также опубликованное Госполицией 21 сентября разъяснение по поводу инцидента и невозбуждения уголовного дела.

"Полиция тщательно подошла к этому делу и процессу, учитывая, что в происшествии участвовали особо охраняемые законом лица - несовершеннолетние девочки. В этой ситуации Госполиция также проконсультировалась с областной прокуратурой, и в соответствии с общим видением событие было оценено в административном, а не в уголовно-процессуальном порядке", - написали представители полиции.

Однако, защитник семьи пострадавшей Рихард Полякс обжаловал это решение. И Генпрокуратура решила переквалифицировать это дело в уголовное.

Государственная полиция еще не получила это решение, поэтому от более широких комментариев воздерживается.