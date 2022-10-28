Украинка Марина Мороз - первый боец UFC, снявшийся для Playboy

Марина родилась в городе Вольногорск. Её отец был тренером по боксу, что во многом предопределило будущее Марины. С 10-летнего возраста девочка начала заниматься каратэ и кикбоксингом, а через пять лет пошла по стопам отца, надев боксёрские перчатки (здесь она добилась первых серьёзных успехов, победив на юниорском чемпионате Украины).

В 19 лет Марина выиграла первенство Украины, а затем стала победительницей Кубка мира по кикбоксингу. Три года спустя она с победы дебютировала в смешанных единоборствах на турнире Oplot Challenge 89 в Харькове.

31-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" в спорте имеет серьёзную репутацию: в октагоне она уже провела 14 боёв, 11 из которых выиграла. Также Марина успешно строит карьеру в UFC, где выступает с 2015 года.

Свой последний на данный момент поединок она провела 5 марта, победив удушающим приёмом Марию Агапову из Казахстана на турнире UFC 272.