В октябре украинка Марина Мороз вошла в историю - она стала первым бойцом UFC, снявшимся для популярного мужского издания Playboy.
Украинка Марина Мороз - первый боец UFC, снявшийся для Playboy
Марина родилась в городе Вольногорск. Её отец был тренером по боксу, что во многом предопределило будущее Марины. С 10-летнего возраста девочка начала заниматься каратэ и кикбоксингом, а через пять лет пошла по стопам отца, надев боксёрские перчатки (здесь она добилась первых серьёзных успехов, победив на юниорском чемпионате Украины).
В 19 лет Марина выиграла первенство Украины, а затем стала победительницей Кубка мира по кикбоксингу. Три года спустя она с победы дебютировала в смешанных единоборствах на турнире Oplot Challenge 89 в Харькове.
31-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" в спорте имеет серьёзную репутацию: в октагоне она уже провела 14 боёв, 11 из которых выиграла. Также Марина успешно строит карьеру в UFC, где выступает с 2015 года.
Свой последний на данный момент поединок она провела 5 марта, победив удушающим приёмом Марию Агапову из Казахстана на турнире UFC 272.
Следующий поединок украинка проведёт 20 ноября против представительницы Бразилии Дженнифер Майи.
При всём при этом Марина ещё и очаровательная девушка, которая частенько радует своих подписчиков откровенными фотографиями. Кроме того, совсем недавно она стала первой в истории UFC девушкой-бойцом, которая появилась на страницах журнала Playboy.
"Раньше я была очень закрытой и стеснительной, но Америка изменила меня. Теперь я открытая и энергичная. Я показываю обнажённые фотографии, люди присылают мне позитивные сообщения. Тренировки для меня по-прежнему на первом месте, но подобные фотографии помогают мне расслабиться", - сказала Мороз в беседе с TMZ Sports.
Ну что же, знакомьтесь - Марина Мороз!
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