Женская сборная США выиграла золотые медали чемпионата мира по баскетболу, который проходил в австралийском Сиднее.
Сборная США по баскетболу в 11-й раз выиграла чемпионат мира
В финальном матче сборная США разгромила Китай со счётом 83:61 (18:13, 25:20, 25:15, 15:14).
Самыми результативными в составе победителей стали Эйжа Уилсон (19 очков) и Келси Плам (17 очков). У сборной Китая дабл‑дабл оформила центровая Ли Юэру (19 очков и 12 подборов).
Для США эта победа стала четвёртой кряду на женских мировых первенствах. С 1986 года сборная США лишь дважды не смогла победить в финалах чемпионатов мира. Всего для сборной США это 11-я победа на чемпионатах мира. Для сборной Китая это второе серебро чемпионата мира в истории спустя 28 лет.
В матче за третье место хозяйки турнира австралийки обыграли сборную Канады со счётом 95:65 (27:21, 24:22, 20:11, 24:11). Самую высокую результативность в матче показала австралийка Лорен Джексон, на счету которой 30 очков. В составе канадок наилучшую результативность продемонстрировала Кия Нерс (19 очков).
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