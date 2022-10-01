Сборная США по баскетболу в 11-й раз выиграла чемпионат мира

Для США эта победа стала четвёртой кряду на женских мировых первенствах. С 1986 года сборная США лишь дважды не смогла победить в финалах чемпионатов мира. Всего для сборной США это 11-я победа на чемпионатах мира. Для сборной Китая это второе серебро чемпионата мира в истории спустя 28 лет.