Кариньш готов возглавить и следующее правительство

"Я голосовал за безопасную и стабильную Латвию", - сказал Кариньш журналистам.

Говоря о важнейших задачах нового правительства, премьер-министр отметил, что будет необходимо согласовать бюджет на ближайшие три года. Он лично считает, что следует инвестировать в безопасность, образование и экономическое развитие.

Кариньш признал, что состав коалиции будет зависеть от избирателей, и сейчас, в начале дня, трудно предсказать, какой будет новая коалиция.

Премьер-министр также отметил, что ему приятно видеть длинные очереди избирателей на избирательных участках. Он выразил надежду, что в этом году будет большая явка. "Важно, чтобы люди участвовали в выборах, потому что только так может процветать демократия", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, октября в Латвии проходят выборы в 14-й Сейм. Все самое главное об этих событиях мы собираем в этом материале.