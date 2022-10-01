В Харьковской области обнаружена расстрелянная автоколонна беженцев

Как сообщил Синегубов в своей Telegram-канале, в результате обстрела могли погибнуть 20 человек. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Исполняющий обязанности Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что среди погибших могут быть до десяти детей.

"Зверское нападение на гражданских совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик ГАЗель. Враг еще раз доказал, что его цель – уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола", - цитирует его "Новое время".

По данным СБУ, нападение на колонну произошло в конце сентября; нескольким людям удалось спасти, они дают показания.

Напомним, пятницу российские войска нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья - удар пришелся по гуманитарной колонне, стоявшей в очереди на выезд на оккупированные территории. В результате удара погибли 25 человек, ранения получили 50 человек.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.