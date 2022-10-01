Явка на избирательных участках в России и Беларуси относительно высокая

Как сообщила руководитель избирательного участка в Москве Маргарита Антра Тумане, к 15:00 на участке проголосовали 122 избирателя. С учетом того, что на парламентских выборах 2018 года в Москве в целом проголосовали 275 избирателей, явку на этих выборах можно считать высокой.

Также она предположила, что в настоящее время граждан Латвии в России меньше, чем в 2018 году, поэтому и общее количество избирателей также может быть меньше.

Тумане сообщила, что выборы проходят без инцидентов, настроение избирателей спокойное.

Руководитель избирательного участка в белорусском Витебске Лигита Грибовска также отметила, что, несмотря на дождливую погоду, люди приходят голосовать.

Она сообщила, что на избирательном участке проголосовало 26 человек, и это больше, чем на предыдущих выборах. "Это определенно связано с тем, что закрыто посольство в Минске", - сказала Грибовска.

На выборах в 14-й Сейм в России и Беларуси открыто по одному избирательному участку.

На избирательном участке в Украине проголосовали 46 избирателей

В Украине на выборах в 14-й Сейм в субботу до 15:30 проголосовали 46 человек. Как сообщил руководитель избирательного участка Илгварс Клява, активность "соответствует ожидаемой".

Клява также признал, что в мирное время, в частности, до начатой Россией войны, активность была выше.

Кроме того, он сделал прогноз, что в целом число избирателей будет больше, но не особо.

На вопрос о настроении избирателей Клява указал, что люди приходят выполнить свою гражданскую обязанность, и настроение у них соответственное.