Явка латвийских граждан на избирательных участках в России и Беларуси на выборах Сейма относительно высокая, свидетельствуют данные агентства LETA.
Явка на избирательных участках в России и Беларуси относительно высокая
Как сообщила руководитель избирательного участка в Москве Маргарита Антра Тумане, к 15:00 на участке проголосовали 122 избирателя. С учетом того, что на парламентских выборах 2018 года в Москве в целом проголосовали 275 избирателей, явку на этих выборах можно считать высокой.
Также она предположила, что в настоящее время граждан Латвии в России меньше, чем в 2018 году, поэтому и общее количество избирателей также может быть меньше.
Тумане сообщила, что выборы проходят без инцидентов, настроение избирателей спокойное.
Руководитель избирательного участка в белорусском Витебске Лигита Грибовска также отметила, что, несмотря на дождливую погоду, люди приходят голосовать.
Она сообщила, что на избирательном участке проголосовало 26 человек, и это больше, чем на предыдущих выборах. "Это определенно связано с тем, что закрыто посольство в Минске", - сказала Грибовска.
На выборах в 14-й Сейм в России и Беларуси открыто по одному избирательному участку.
На избирательном участке в Украине проголосовали 46 избирателей
В Украине на выборах в 14-й Сейм в субботу до 15:30 проголосовали 46 человек. Как сообщил руководитель избирательного участка Илгварс Клява, активность "соответствует ожидаемой".
Клява также признал, что в мирное время, в частности, до начатой Россией войны, активность была выше.
Кроме того, он сделал прогноз, что в целом число избирателей будет больше, но не особо.
На вопрос о настроении избирателей Клява указал, что люди приходят выполнить свою гражданскую обязанность, и настроение у них соответственное.
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