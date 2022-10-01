В субботу, 1 октября, армия Украины вошла в Лиман, однако в городе продолжаются бои, сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Украинская армия вошла в Лиман; Россия заявила об отводе войск
"Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали", – цитирует Русская служба ВВС его слова о судьбе российских солдат, остававшихся в городе.
Позднее Министерство обороны России официально подтвердило, что российские войска больше не контролируют Лиман.
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи",
– говорится в заявлении Минобороны.
Где проходят эти "более выгодные рубежи", в министерстве не уточнили.
Лиман – первый украинский город, который ВСУ приходится освобождать уже второй раз. В середине апреля 2014 года его захватывали силы самопровозглашенной ДНР. Тогда контроль над Лиманом был восстановлен спустя полтора месяца, в начале июня 2014 года.
В 2022 году российская армия смогла захватить Лиман в конце мая и удерживала его более четырех месяцев.
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