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Украинская армия вошла в Лиман; Россия заявила об отводе войск

rus.tvnet.lv
Украинская армия вошла в Лиман; Россия заявила об отводе войск
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Фото: Reuters/ScanPix

В субботу, 1 октября, армия Украины вошла в Лиман, однако в городе продолжаются бои, сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Они массово просили помощи, но все смотрели концерт на Красной площади, так что не могли прийти. Так что подмога не пришла, подкрепление не прислали", – цитирует Русская служба ВВС его слова о судьбе российских солдат, остававшихся в городе.

Позднее Министерство обороны России официально подтвердило, что российские войска больше не контролируют Лиман.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи",

– говорится в заявлении Минобороны.

Где проходят эти "более выгодные рубежи", в министерстве не уточнили.

Лиман – первый украинский город, который ВСУ приходится освобождать уже второй раз. В середине апреля 2014 года его захватывали силы самопровозглашенной ДНР. Тогда контроль над Лиманом был восстановлен спустя полтора месяца, в начале июня 2014 года.

В 2022 году российская армия смогла захватить Лиман в конце мая и удерживала его более четырех месяцев.

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