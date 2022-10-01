Кариньш: мы не должны становиться высокомерными

Комментируя результаты опроса избирателей, он выразил удовлетворение, но отметил, что необходимо дождаться официальных результатов.

Кариньш подчеркнул, что в правительстве будет не одна партия, а коалиция, и всем придется работать вместе. Он считает, что избиратели по достоинству оценили работу "Нового Единства", однако это означает еще больше ответственности.

"Давайте не будем высокомерными! Мы служим нашему народу, так будем служить ему и далее", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, на выборах в 14-й Сейм наибольшее количество голосов могут получить "Новое Единство", "Объединенный список" и Союз зеленых и крестьян (СЗК), свидетельствуют результаты опросов избирателей возле участков, которые проводило агентство LETA, Латвийское телевидение, Латвийское радио и Рижский университет Страдиня.

Согласно данным экзитпола, 5%-ный барьер преодолели еще пять партий - Национальное объединение, "Прогрессивные", "За стабильность!", "Латвия на первом месте" и "Для развития/За!", а еще несколько партий близки к 5% голосов. Официальные данные о том, какие партии прошли в Сейм, объявит Центральная избирательная комиссия после подсчета голосов.

Согласно данным опроса, 22,5% избирателей проголосовали за "Новое Единство", 11,5% - за "Объединенный список", 10,9% - за СЗК. Национальное объединение может набрать 8,4% голосов, "Прогрессивные" - 8,3%, "За стабильность!" - 5,4%, "Латвия на первом месте" - 5,3%, "Для развития/За!" - 5,2%.

"Согласие" и "Консервативные", согласно опросам, получили по 3,5% голосов.

На государственное финансирование, преодолев 2%-ный барьер, могут претендовать Русский союз Латвии - 3,2% голосов, партия "Каждому и каждой" - 2,8%, "Суверенная власть" - 2,3%.

Остальные партии, согласно результатам опросов, набрали менее 2% голосов.