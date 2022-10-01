Согласно данным на текущий момент, на выборах 14-го Сейма проголосовало почти 59% избирателей, сообщила на пресс-конференции после закрытия избирательных участков председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.
ЦИК: на выборах проголосовало почти 59% избирателей
ЦИК: на выборах проголосовало почти 59% избирателей
Это почти на 5% больше, чем на предыдущих парламентских выборах 2018 года.
Как сообщалось, к 16:00 на выборах проголосовали 652 100 избирателей, или 42,28% общего числа граждан с правом голоса, включая тех, кто голосовал досрочно.
На этих парламентских выборах явка избирателей к 16:00 с учетом тех, кто голосовал в ходе предварительного голосования, была выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году, и почти такая же, как на парламентских выборах 2014 года. Четыре года назад к этому времени проголосовало 40,42% избирателей, а в 2014 году - 42,29%.
В целом в голосовании могли участвовать 1 542 407 граждан Латвии.
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