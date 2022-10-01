ЦИК: на выборах проголосовало почти 59% избирателей

На этих парламентских выборах явка избирателей к 16:00 с учетом тех, кто голосовал в ходе предварительного голосования, была выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году, и почти такая же, как на парламентских выборах 2014 года. Четыре года назад к этому времени проголосовало 40,42% избирателей, а в 2014 году - 42,29%.