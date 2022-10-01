Политолог: победа "Нового Единства" была прогнозируемой

Она отметила, что фактор войны в Украине изменил ожидания людей от власти.

Опросы избирателей на избирательных участках показывают пять партий, которые могут уверенно пройти в Сейм, а еще шесть партий проведут напряженные часы в ожидании результатов.

Низкие показатели партии "Согласия" Кажока объясняет тем, что уже по летним опросам было видно, что избиратели этой партии ищут альтернативу, в том числе некоторые из них предпочли голосовать за партию "За стабильность!", популярен среди русскоязычных также Союз зеленых и крестьян с его кандидатом в премьер-министры Айваром Лембергсом. Также опросы показывали, что часть русскоязычных избирателей предпочла проголосовать за партию "Латвия на первом месте".

В то же время было видно, что "Согласие" ничего не делало для победы в конкуренции с вышеупомянутыми партиями, а "вело себя так, будто не хотело победить", поэтому низкий результат "Согласия" в опросах избирателей не является неожиданностью.

По мнению Кажоки, еще до выборов было совершенно ясно, что "Новое Единство" и Национальное объединение пройдут в 14-й Сейм. При этом состав коалиции будет зависеть от партий и конкретных лиц, которые будут избраны в Сейм. Кроме того, важным фактором может быть то, решит ли СЗК дистанцироваться от своего кандидата в премьер-министры Айвара Лембергса, чтобы войти в коалицию.

Кажока добавила, что в начале года был низкий уровень доверия людей к действующей власти, и за такой показатель "Новое Единство" может благодарить сложившуюся в последние месяцы геополитическую ситуацию.