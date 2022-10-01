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Подсчитано 40% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"

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Подсчитано 40% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"
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Подсчет голосов в 14-й Сейм.
Подсчет голосов в 14-й Сейм. Фото: Zane Bitere/LETA

После подсчета 40,2% голосов, согласно данным ЦИК на 01:45, лидирует "Новое Единство" с 17,02%, Союз зеленых и крестьян с 16,89% голосов и "Объединенный список" с 11,28% голосов.

 

Далее следуют Национальное объединение - 9,5% голосов, "За стабильность!" - 6,6%, "Латвия на первом месте" - 5,63%, "Для развития/За!" - 5,1%, "Прогрессивные" - 4,92%, "Согласие" - 4,47%.

Далее идут Каждому и каждой" - 3,37%, Русский союз Латвии - 3,35%, "Консервативные", набравшие 3,31% голосов, "Суверенная власть" - 2,67%, "Республика" - 1,9%. 

Как сообщалось, по актуальным данным, на выборах в 14-й Сейм проголосовали 59,14% избирателей.

Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.

Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм 

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