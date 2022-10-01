Подсчитано 40% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"

Далее следуют Национальное объединение - 9,5% голосов, "За стабильность!" - 6,6%, "Латвия на первом месте" - 5,63%, "Для развития/За!" - 5,1%, "Прогрессивные" - 4,92%, "Согласие" - 4,47%.

Далее идут Каждому и каждой" - 3,37%, Русский союз Латвии - 3,35%, "Консервативные", набравшие 3,31% голосов, "Суверенная власть" - 2,67%, "Республика" - 1,9%.

Как сообщалось, по актуальным данным, на выборах в 14-й Сейм проголосовали 59,14% избирателей.

Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.

Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм