После подсчета 40,2% голосов, согласно данным ЦИК на 01:45, лидирует "Новое Единство" с 17,02%, Союз зеленых и крестьян с 16,89% голосов и "Объединенный список" с 11,28% голосов.
Подсчитано 40% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"
Подсчитано 40% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"
Далее следуют Национальное объединение - 9,5% голосов, "За стабильность!" - 6,6%, "Латвия на первом месте" - 5,63%, "Для развития/За!" - 5,1%, "Прогрессивные" - 4,92%, "Согласие" - 4,47%.
Далее идут Каждому и каждой" - 3,37%, Русский союз Латвии - 3,35%, "Консервативные", набравшие 3,31% голосов, "Суверенная власть" - 2,67%, "Республика" - 1,9%.
Как сообщалось, по актуальным данным, на выборах в 14-й Сейм проголосовали 59,14% избирателей.
Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.
Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм
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