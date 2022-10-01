Подсчитано 96% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"

Далее следуют Национальное объединение - 9,33% голосов, "За стабильность!" - 6,73%, "Латвия на первом месте" - 6,16%, "Прогрессивные" - 6,09%, "Для развития/За!" - 5,03%, "Согласие" - 4,74%.

Далее идут "Каждому и каждой" с 3,66%, Русский союз Латвии с 3,61%, "Суверенная власть" с 3,18% "Консервативные" с 3,12%, и "Республика" с 1,77% голосов.

Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.

Потенциальный состав 14-го Сейма

По мере того, как Центральная избирательная комиссия продолжает обобщать результаты выборов, начинает обозначаться состав следующего Сейма.

В настоящее время информация о выборе избирателей собрана на 966 избирательных участках из 1055, и ситуация еще может существенно измениться, поскольку результаты, достигнутые двумя партиями, колеблются в районе 5-процентного барьера, необходимого для прохождения в Сейм. Также продолжает меняться информация о вычеркнутых кандидатах и о тех, кому избиратели поставили плюсы.

Согласно информации, доступной в настоящее время на веб-сайте ЦИК, "Новое единство" может получить 23 мандата в Сейме, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13. "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, а "Латвия на первом месте" - 9 мандатов.

Между тем, результаты "Для развития/За!" и "Согласие" в настоящее время очень близки к 5-процентному барьеру: первая на данный момент набрала 5,06% голосов, что позволило бы ей получить шесть мандатов в парламенте, в то время как "Согласие" отстает с 4,66% голосами. Хотя "Для развития/За!" может выпасть из Сейма, а "Согласие" может получить минимальное представительство, что существенно изменит общий результат.

Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм