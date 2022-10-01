Вс, 2.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Подсчитано 98% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"

rus.tvnet.lv
Подсчитано 98% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 11
Нил Ушаков ("Согласие"), Алексей Росликов ("За стабильность!"), Кришьянис Кариньш ("Новое Единство")
Нил Ушаков ("Согласие"), Алексей Росликов ("За стабильность!"), Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") Фото: Rus TVNET

На выборах в 14-й Сейм после подсчета 98,77% голосов лидеры - "Новое Единство" (18,95% голосов избирателей), Союз зеленых и крестьян (12,51%) и "Объединенный список" (10,88%).

Далее следуют Национальное объединение - 9,27% голосов, "За стабильность!" - 6,83%, "Латвия на первом месте" - 6,24%, "Прогрессивные" - 6,16%, "Для развития/За!" - 5,0%, "Согласие" - 4,81%.

Далее идут "Каждому и каждой" с 3,68%, Русский союз Латвии с 3,65%, "Суверенная власть" с 3,24% "Консервативные" с 3,10%, и "Республика" с 1,76% голосов.

 

Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.

Потенциальный состав 14-го Сейма

По предварительной информации, когда было обобщены данные на 966 избирательных участках из 1055, "Новое единство" может получить 23 мандата в Сейме, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13. "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, а "Латвия на первом месте" - 9 мандатов. Между тем, результаты "Для развития/За!" и "Согласия" на тот момент были очень близки к 5-процентному барьеру.

Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх