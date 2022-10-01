На выборах в 14-й Сейм после подсчета 98,77% голосов лидеры - "Новое Единство" (18,95% голосов избирателей), Союз зеленых и крестьян (12,51%) и "Объединенный список" (10,88%).
Подсчитано 98% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"
Далее следуют Национальное объединение - 9,27% голосов, "За стабильность!" - 6,83%, "Латвия на первом месте" - 6,24%, "Прогрессивные" - 6,16%, "Для развития/За!" - 5,0%, "Согласие" - 4,81%.
Далее идут "Каждому и каждой" с 3,68%, Русский союз Латвии с 3,65%, "Суверенная власть" с 3,24% "Консервативные" с 3,10%, и "Республика" с 1,76% голосов.
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Потенциальный состав 14-го Сейма
По предварительной информации, когда было обобщены данные на 966 избирательных участках из 1055, "Новое единство" может получить 23 мандата в Сейме, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13. "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, а "Латвия на первом месте" - 9 мандатов. Между тем, результаты "Для развития/За!" и "Согласия" на тот момент были очень близки к 5-процентному барьеру.
Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм
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