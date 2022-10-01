В лидерах снова "Новое Единство": подсчитано 10% голосов

На четвертом месте - Национальное объединение, набравшее 9,87% голосов избирателей.

На пятом месте - "За стабильность!" - 6,54% голосов. На шестом - "Латвия на первом месте" с 6,54%. На седьмом месте - "Для развития/За!" с 5,22%.

Остальные партии пока набирают менее 5% голосов.

В частности, "Прогрессивные" - 4,64%, политическая партия "Согласие - 4,35%. "Консервативные" набрали 3,62% голосов.

Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.

Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм