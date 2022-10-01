После подсчета 10,27% голосов (158 247 избирателей), согласно данным ЦИК на 23:39, лидирует "Новое Единство" с 17,36% голосов. Далее следует Союз зеленых и крестьян с 17,16% голосов и "Объединенный список" с 10,98% голосов.
В лидерах снова "Новое Единство": подсчитано 10% голосов
В лидерах снова "Новое Единство": подсчитано 10% голосов
На четвертом месте - Национальное объединение, набравшее 9,87% голосов избирателей.
На пятом месте - "За стабильность!" - 6,54% голосов. На шестом - "Латвия на первом месте" с 6,54%. На седьмом месте - "Для развития/За!" с 5,22%.
Остальные партии пока набирают менее 5% голосов.
В частности, "Прогрессивные" - 4,64%, политическая партия "Согласие - 4,35%. "Консервативные" набрали 3,62% голосов.
Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.
Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм
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