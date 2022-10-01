Росликов прогнозирует партии "За стабильность!" 10-15 мандатов

Росликов указал, что уже в предвыборное время партия надеялась на лучший результат, чем тот, который показали опросы избирателей на выходе с участков.

Поэтому "За стабильность!" надеется на 10-15 мандатов в парламенте. Политик заявил, что следует дождаться результатов выборов.

На вопрос, заменит ли его партия "Согласие" в качестве основной силы, представляющей русскоязычное население, Росликов заявил, что, согласно социологическому опросу, среди его сторонников "40% составляют латыши, говорящие на латышском языке, и 60% - русскоязычные". Росликов пояснил, что это означает "на самом деле 50 на 50" и он не может сказать, от каких партий пришли его сторонники.

На вопрос о том, что ему придется работать в оппозиции, политик ответил, что "оппозиции не существует", что "Согласие" уже показало на своем примере, сотрудничая с другими партиями в различных голосованиях.

По данным опросов на выходе с избирательных участков, за партию "За стабильность" проголосовали 5,4% избирателей.