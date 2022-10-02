По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах в 14-й Сейм на единственном избирательном участке на Украине наибольшую поддержку получило "Новое Единство".
В Киеве больше всего голосов набрало "Новое Единство"
В Киеве больше всего голосов набрало "Новое Единство"
В Киеве за него отдали свои голоса 14, или 26,9% граждан Латвии. На втором месте с восемью голосами (15,4%) находится "Для развития/За", а на третьем - "Объединенный список", за который отдали свои голоса семь, или 13,5% имеющих право голоса избирателей.
За Национальное объединение и партию "Латвия на первом месте" на Украине проголосовало по четыре гражданина, или 7,7%, по три голоса, или 5,8% получили "Консервативные" и "Прогрессивные", по два голоса (3,8%) - партия "Слуги народа для Латвии" и партия "Каждому и каждой".
Союз зеленых и крестьян, "Суверенная власть", "За стабильность!", "Едины для Латвии" и "Республика" получили по одному голосу (1,9%).
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