Украинская армия вошла в Лиман на следующий день после путинской аннексии

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории, - описал дальнейшее развитие событий Кадыров. - Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор".

Евгений Пригожин через свой канал "Кепка Пригожина" поддержал Кадырова

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт", - говорится в заявлении пресс-службы Пригожина.

Позже в эфире ток-шоу "Соловьев LIVE" генштаб раскритиковал командующий 58-й армией генерал-лейтенант Андрей Гурулев, с прошлого года являющийся депутатом Госдумы от "Единой России" и часто выступающий в этих пропагандистских телепередачах.

Он заявил, что не может объяснить сдачу Лимана с точки зрения военного.