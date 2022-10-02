Обозначен потенциальный состав нового Сейма

В настоящее время обобщены итоги голосования на 966 участках из 1055, и ситуация еще может измениться, поскольку результаты двух партий колеблются около 5%-ной отметки, необходимой для прохождения в Сейм. Также продолжает меняться информация о вычеркнутых кандидатах в депутаты и поставленных избирателями плюсах.

Результаты "Для развития/За!" и "Согласия" колеблются возле 5%. "Для развития/За!" набрало 5,06% голосов, что позволит ему получить шесть мест в парламенте, в то время как "Согласие" с 4,66% находится за чертой прохождения в Сейм. Однако еще предстоит подсчитать достаточное количество голосов, поэтому и "Для развития/За!" может не пройти в Сейм, и "Согласие" получить минимальное представительство, что существенно изменит общие результаты.