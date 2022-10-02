В Сейме могут смениться почти две трети депутатов

"Для развития/За!" набрало 5,06% голосов, что позволит ему получить шесть мест в парламенте, в то время как "Согласие" с 4,66% находится за чертой прохождения в Сейм. Однако еще предстоит подсчитать достаточное количество голосов, поэтому и "Для развития/За!" может не пройти в Сейм, и "Согласие" получить минимальное представительство, что существенно изменит общие результаты.

Согласно результатам выборов на данный момент, от "Нового Единства" в Сейм могут пройти Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Ирма Калниня, Зане Скуиня, Давис Мартиньш Даугавиетис, Занда Калниня-Лукашевица, Угис Ротбергс, Айнар Латковскис, Эвика Силиня, Хоссам Абу Мери, Андрей Целяпитерс, Янис Скрастиньш, Раймонд Чударс, Арвил Ашераденс, Инга Берзиня, Анда Чакша и другие.

СЗК в Сейме могут представлять Гунар Кутрис, Аугуст Бригманис, Арманд Краузе, Юрис Яковинс, Дидзис Земмерс, Каспар Мелнис, Лига Козловска, Валдис Масловскис, Улдис Аугулис, Гундар Даудзе, Янис Вуцанс, Виктор Валайнис, Андрис Берзиньш и другие.

От "Объединенного списка" в Сейм могут пройти Игорь Раев, Дидзис Шмитс, Андрис Кулбергс, Раймонд Бергманис, Эдвард Смилтенс, Марис Спринджукс, Марис Кучинскис, Ингмар Лидака, Эдгар Таварс и другие, от Нацобъединения - Инара Мурниеце, Рихард Колс, Наурис Пунтулис, Райвис Дзинтарс, Угис Митревиц, Янис Домбрава, Эдмунд Тейрумниекс, Илзе Индриксоне, Янис Витенбергс, Эдвин Шноре и другие.

От партии "За стабильность!" могут быть избраны Алексей Росликов, Светлана Чулкова, Наталья Марченко-Йодко, Глория Гревцова, Виктория Плешкане, Виктор Пучка и другие, от "Прогрессивных" - Андрис Спрудс, Андрис Шуваев, Антонина Ненашева, Скайдрите Абрама, Каспар Бришкенс, Лейла Расимa, Эдгар Зелдерис и др., от "Латвии на первом месте" - Айнар и Ричард Шлесерсы, Марцис Енцитис, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Рамона Петравича и др., от "Для развития/За!" - Мария Голубева, Артис Пабрикс, Иева Ильвеса и др.