Только 32% действующих депутатов избраны в следующий Сейм, а на две трети парламент будет состоять из новых депутатов, свидетельствуют предварительные результаты выборов.
В Сейме могут смениться почти две трети депутатов
Больше всего новых депутатов может появиться у "Нового Единства" - 15. Далее следуют Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 11 новых депутатов, по 10 новых депутатов будет у партий "За стабильность!" и "Прогрессивные", девять новых депутатов - у "Объединенного списка", семь новых депутатов - у партии "Латвия на первом месте", четыре новых депутата - у Национального объединения, два новых депутата - у "Для развития/За!".
Как сообщалось, по мере того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает подводить итоги выборов, начинает вырисовываться состав следующего Сейма.
В настоящее время обобщены итоги голосования на 1042 участках из 1055, и ситуация еще может измениться, поскольку результаты двух партий колеблются около 5%-ной отметки, необходимой для прохождения в Сейм. Также продолжает меняться информация о вычеркнутых кандидатах в депутаты и поставленных избирателями плюсах.
Согласно данным на сайте ЦИК,
- "Новое Единство" может получить 23 мандата,
- Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16,
- "Объединенный список" и
- Национальное объединение - по 13,
- "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10,
- "Латвия на первом месте" - девять мандатов.
Результаты "Для развития/За!" и "Согласия" колеблются возле 5%.
"Для развития/За!" набрало 5,06% голосов, что позволит ему получить шесть мест в парламенте, в то время как "Согласие" с 4,66% находится за чертой прохождения в Сейм. Однако еще предстоит подсчитать достаточное количество голосов, поэтому и "Для развития/За!" может не пройти в Сейм, и "Согласие" получить минимальное представительство, что существенно изменит общие результаты.
Согласно результатам выборов на данный момент, от "Нового Единства" в Сейм могут пройти Кришьянис Кариньш, Эдгар Ринкевич, Андрей Юдин, Инесе Либиня-Эгнере, Ирма Калниня, Зане Скуиня, Давис Мартиньш Даугавиетис, Занда Калниня-Лукашевица, Угис Ротбергс, Айнар Латковскис, Эвика Силиня, Хоссам Абу Мери, Андрей Целяпитерс, Янис Скрастиньш, Раймонд Чударс, Арвил Ашераденс, Инга Берзиня, Анда Чакша и другие.
СЗК в Сейме могут представлять Гунар Кутрис, Аугуст Бригманис, Арманд Краузе, Юрис Яковинс, Дидзис Земмерс, Каспар Мелнис, Лига Козловска, Валдис Масловскис, Улдис Аугулис, Гундар Даудзе, Янис Вуцанс, Виктор Валайнис, Андрис Берзиньш и другие.
От "Объединенного списка" в Сейм могут пройти Игорь Раев, Дидзис Шмитс, Андрис Кулбергс, Раймонд Бергманис, Эдвард Смилтенс, Марис Спринджукс, Марис Кучинскис, Ингмар Лидака, Эдгар Таварс и другие, от Нацобъединения - Инара Мурниеце, Рихард Колс, Наурис Пунтулис, Райвис Дзинтарс, Угис Митревиц, Янис Домбрава, Эдмунд Тейрумниекс, Илзе Индриксоне, Янис Витенбергс, Эдвин Шноре и другие.
От партии "За стабильность!" могут быть избраны Алексей Росликов, Светлана Чулкова, Наталья Марченко-Йодко, Глория Гревцова, Виктория Плешкане, Виктор Пучка и другие, от "Прогрессивных" - Андрис Спрудс, Андрис Шуваев, Антонина Ненашева, Скайдрите Абрама, Каспар Бришкенс, Лейла Расимa, Эдгар Зелдерис и др., от "Латвии на первом месте" - Айнар и Ричард Шлесерсы, Марцис Енцитис, Олег Буров, Вилис Криштопанс, Рамона Петравича и др., от "Для развития/За!" - Мария Голубева, Артис Пабрикс, Иева Ильвеса и др.
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