Политик Алдис Гобземс на следующий день после выборов в 14-й Сейм покидает свою партию "Каждому и каждой", сообщил политик в социальной сети Facebook.
Видео ⟩ Алдис Гобземс объявил об уходе из политики
Обращаясь к своим подписчикам, Гобземс заявил, что покинет партию из-за результатов выборов.
Политик сообщил, что сегодня утром уже отправил сообщение в правление партии.
Также он заявил, что собирается оставить политическую деятельность.
"В контексте этих выборов я должен сказать, что не я проиграл, а Латвия потеряла свое будущее, - сказал Гобземс. - И не потому, что я не выиграл, а потому, что Латвия выбрала Кариньша и Левитса".
По словам Гобземса, теперь он станет "частным лицом" и будет заниматься тем, чем "должен заниматься мужчина" - зарабатывать деньги и содержать семью. Гобземс остается депутатом до конца полномочий 13-го Сейма, хотя ему запрещено посещать ряд заседаний.
Политик добавил, что теперь будет жить иначе, чем в предыдущие годы, "путешествуя, радуясь, играя в теннис", а "всех нормальных" людей он призывает эмигрировать из Латвии.
Видео: Обращение Алдиса Гобземса
Как сообщалось, на выборах в 14-й Сейм после подсчета 96,2% голосов лидируют "Новое Единство" (18,91% голосов избирателей), Союз зеленых и крестьян (12,76%) и "Объединенный список" (11,00%).
Далее следуют Национальное объединение - 9,33% голосов, "За стабильность!" - 6,73%, "Латвия на первом месте" - 6,16%, "Прогрессивные" - 6,09%, "Для развития/За!" - 5,03%, "Согласие" - 4,74%.
Далее идут "Каждому и каждой" с 3,66%, Русский союз Латвии с 3,61%, "Суверенная власть" с 3,18% "Консервативные" с 3,12%, и "Республика" с 1,77% голосов.
Потенциальный состав 14-го Сейма
По мере того, как Центральная избирательная комиссия продолжает обобщать результаты выборов, начинает обозначаться состав следующего Сейма.
В настоящее время информация о выборе избирателей собрана на 966 избирательных участках из 1055, и ситуация еще может существенно измениться, поскольку результаты, достигнутые двумя партиями, колеблются в районе 5-процентного барьера, необходимого для прохождения в Сейм. Также продолжает меняться информация о вычеркнутых кандидатах и о тех, кому избиратели поставили плюсы.
Согласно информации, доступной в настоящее время на веб-сайте ЦИК, "Новое единство" может получить 23 мандата в Сейме, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13. "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, а "Латвия на первом месте" - 9 мандатов.
Между тем, результаты "Для развития/За!" и "Согласие" в настоящее время очень близки к 5-процентному барьеру: первая на данный момент набрала 5,06% голосов, что позволило бы ей получить шесть мандатов в парламенте, в то время как "Согласие" отстает с 4,66% голосами. Хотя "Для развития/За!" может выпасть из Сейма, а "Согласие" может получить минимальное представительство, что существенно изменит общий результат.
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