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Фото ⟩ Выборы, похороны Моисеева и тыквенный праздник Джигана

rus.tvnet.lv
Выборы, похороны Моисеева и тыквенный праздник Джигана
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал, а кому пришлось работать или выполнять свой гражданский долг. 

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