Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал, а кому пришлось работать или выполнять свой гражданский долг.
Фото ⟩ Выборы, похороны Моисеева и тыквенный праздник Джигана
Амината на съемках в телешоу
Эммануил Виторган вспоминал лето в Юрмале
Алена Водонаева и ее розовый лук
Концептуальное фото Светланы Лободы
Юлианна Караулова гуляла и пила кофе
Наргиз Закирова отдыхала
Алексей Воробьев снимал новый клип
Настасья Самбурская летала на вертолете
Павел Прилучный работал
Настя Каменских мечтает о мире на украинской земле
Элина Глузунова гуляла в лесу
Ким Кардашьян посетила светское мероприятие вместе с дочерью
Манижа показала фрагмент выступления
Ольга Серябкина была на студии
Ольга Бузова и Михаил Галустян в Африке
Маркус Рива выполнил свой гражданский долг
Николай Басков, Лолита, Филипп Киркоров, Клара Новикова и другие звезды на похоронах Бориса Моисеева
Интарс Бусулис тоже ходил на выборы
Тыквенный праздник Джигана и Оксаны Самойловой
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