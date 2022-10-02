Нет "прокремлевским партиям и популистам". "Новое Единство" готово формировать правительство

что сотрудничества с прокремлевскими партиями не будет. Переговоры с "популистами" также маловероятны.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), представитель НЕ подчеркнул, что, пока СЗК связан с Айваром Лембергсом, переговоры с ним в контексте формирования правительства невозможны. В свою очередь представители СЗК заявили, что не намерены отмежевываться от Лембергса, поэтому, по словам Ашераденса, сотрудничество с СЗК не представляется возможным.

Согласно данным на сайте ЦИК, "Новое Единство" может получить в Сейме 23 мандата, СЗК - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13, "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.

Результаты "Для развития/За!" и "Согласия" колеблются возле 5%. "Для развития/За!" набрало 5,02% голосов, что позволит ему получить шесть мест в парламенте, в то время как "Согласие" с 4,76% находится за чертой прохождения в Сейм. Однако еще предстоит подсчитать достаточное количество голосов, поэтому и "Для развития/За!" может не пройти в Сейм, и "Согласие" получить минимальное представительство, что существенно изменит общие результаты.