"Новое Единство" (НЕ), победившее на выборах в Сейм, готово взять на себя инициативу по формированию нового правительства и уже сегодня выдвинет своих представителей для переговоров с другими партиями, сообщил агентству LETA политик НЕ, депутат Сейма Арвил Ашераденс.
Нет "прокремлевским партиям и популистам". "Новое Единство" готово формировать правительство
Он напомнил, что премьер-министр Кришьянис Кариньш уже подтвердил, что готов взять на себя формирование нового правительства.
Как подчеркнул Ашераденс, кризисная ситуация обязывает сформировать новое правительство достаточно быстро, чтобы президент Эгил Левитс уже в начале ноября мог назвать кандидата в премьеры.
Ожидается, что официальные переговоры начнутся со следующей недели. Кариньш еще до выборов заявил, что приоритетом будут переговоры с партиями нынешней коалиции, с которыми, вероятно, пройдут первые встречи. Затем последуют переговоры с другими партиями.
Как указал Ашераденс, позиции НЕ в Сейме 14-го созыва будут значительно лучше, чем в нынешнем парламенте. По его мнению, граждане Латвии проголосовали за то, чтобы не экспериментировать, за "успешное преодоление кризиса и обеспечение экономического роста после его окончания".
На вопрос о том, станут ли ядром коалиции НЕ, "Объединенный список", Национальное объединение и "Для развития/За!" в случае избрания, Ашераденс ответил, что по этому вопросу необходимо коллективное решение НЕ.
Говоря о том, с какими партиями НЕ точно не будет формировать правительство, Ашераденс отметил,
что сотрудничества с прокремлевскими партиями не будет. Переговоры с "популистами" также маловероятны.
Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), представитель НЕ подчеркнул, что, пока СЗК связан с Айваром Лембергсом, переговоры с ним в контексте формирования правительства невозможны. В свою очередь представители СЗК заявили, что не намерены отмежевываться от Лембергса, поэтому, по словам Ашераденса, сотрудничество с СЗК не представляется возможным.
Согласно данным на сайте ЦИК, "Новое Единство" может получить в Сейме 23 мандата, СЗК - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13, "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.
Результаты "Для развития/За!" и "Согласия" колеблются возле 5%. "Для развития/За!" набрало 5,02% голосов, что позволит ему получить шесть мест в парламенте, в то время как "Согласие" с 4,76% находится за чертой прохождения в Сейм. Однако еще предстоит подсчитать достаточное количество голосов, поэтому и "Для развития/За!" может не пройти в Сейм, и "Согласие" получить минимальное представительство, что существенно изменит общие результаты.
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