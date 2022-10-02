"Очень хорошие". Росликов оценил результаты своей партии на выборах

Политик выразил мнение, что его политическая сила добилась неплохих результатов, учитывая, что у нее не было ни государственной поддержки, ни каких-либо иных возможностей обращаться к людям, кроме встреч с ними и личного общения.

На вопрос о том, что такое партии "За стабильность!" следует сделать для того, чтобы отличаться от "Согласия", которое добивалось хороших результатов на нескольких предыдущих выборах, но всегда оставалось в оппозиции, Росликов ответил уклончиво, сказав лишь, что надо работать так, чтобы отличиться от старой власти.

"Все эти годы старая власть работала в одинаковом режиме против истинных интересов государства. Мы видим, какие в стране налоги и цены на энергоресурсы, поэтому задача политической платформы "За Стабильность!" — работать так, как нужно людям, а не так, как это делает нынешняя власть", — добавил Росликов.

По предварительным данным, за партию "За стабильность" проголосовали 6,75% избирателей, что позволяет получить в Сейме 10 мест.