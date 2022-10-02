27 сентября стало известно о смерти Бориса Моисеева. Артист скончался на 69 году жизни после продолжительной болезни. 2 октября в Москве проходят похороны артиста. Проститься с Моисеевым пришли многие звездные коллеги, пишет StarHit.ru.
Фото, видео ⟩ Киркоров, Алсу, Лолита и другие звезды на похорах Бориса Моисеева
СМИ ранее уже сообщали, что Борис Моисеев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Многие публичные персоны собрались на траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.
"Меньше всего хотелось бы, чтобы кто-то устраивал истерики. Сколько раз мы с тобой выпивали, мой друг, и вели неправильный образ жизни, который очень нас радовал", - цитирует Лолиту StarHit.ru.
Она подчеркнула, что не могла себе представить смерть Бориса Моисеева. Ей очень жаль, что она не сказала ему при жизни многие слова.
"Боря - он же ангел, он же звездочка алая, он сейчас где-то там сияет на небе и всем нам подмигивает. Его нет, но он все равно с нами", - сказал журналистам Super.ru об ушедшем друге Филипп Киркоров.
Киркоров также переживает, что за последние два года, пока Моисеев болел, он его так и не навестил.
Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер. В 2006 году получил звание заслуженного артиста России. Он один из первых совершил каминг-аут в России.
Артист работал в Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком. После делал карьеру в странах Балтии.
В 1978 году Моисеев создал танцевальное трио "Экспрессия", в котором танцевал с двумя девушками. Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете "Юрас перле". Именно там талантливых танцоров заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу. В 1987 году трио вышло из состава труппы Пугачевой и начало сольную карьеру.
Танцоры выступали в клубах Западной Европы, продолжительное время трудились на итальянском телеканале RAI-2 в рамках шоу "Рафаэлла Карра представляет". Совсем скоро Моисеев уже работал по профессии в США.
Борис Моисеев появлялся и на киноэкране. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как "Ясь и Янина", "Пришла и говорю", "Сезон чудес", "Месть шута", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Дневной дозор" и "Счастливы вместе".
Первый альбом исполнителя под названием "Дитя порока" вышел в 1996 году. Его выступления нельзя уже было назвать сугубо танцевальными. Из дебютного альбома хитами стали песни "Танго-кокаин", "Дитя порока", "Эгоист".
В конце 90-х появились сразу несколько хитов. Среди них "Голубая луна", которую Моисеев спел вместе с Николаем Трубачом. После громкой премьеры сайт Gay.ru назвал песню гей-гимном РФ. В дуэте появился и шлягер "Щелкунчик". Знаковой в творчестве музыканта стала и композиция "Черный бархат", презентованная им чуть позднее, далее были "Звездочка алая" и Sexual Revolution. В 2004 году Борис Михайлович вместе с Людмилой Гурченко выпустили песню "Петербург - Ленинград", которая была отмечена рядом премий.
В последние годы артист тяжело болел. Он практически не появлялся на публике. По данным СМИ, он перенес три инсульта.
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