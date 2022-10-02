Фото, видео ⟩ Киркоров, Алсу, Лолита и другие звезды на похорах Бориса Моисеева

Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер. В 2006 году получил звание заслуженного артиста России. Он один из первых совершил каминг-аут в России.

Артист работал в Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком. После делал карьеру в странах Балтии.

В 1978 году Моисеев создал танцевальное трио "Экспрессия", в котором танцевал с двумя девушками. Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете "Юрас перле". Именно там талантливых танцоров заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу. В 1987 году трио вышло из состава труппы Пугачевой и начало сольную карьеру.

Танцоры выступали в клубах Западной Европы, продолжительное время трудились на итальянском телеканале RAI-2 в рамках шоу "Рафаэлла Карра представляет". Совсем скоро Моисеев уже работал по профессии в США.

Борис Моисеев появлялся и на киноэкране. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как "Ясь и Янина", "Пришла и говорю", "Сезон чудес", "Месть шута", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Дневной дозор" и "Счастливы вместе".

Первый альбом исполнителя под названием "Дитя порока" вышел в 1996 году. Его выступления нельзя уже было назвать сугубо танцевальными. Из дебютного альбома хитами стали песни "Танго-кокаин", "Дитя порока", "Эгоист".

В конце 90-х появились сразу несколько хитов. Среди них "Голубая луна", которую Моисеев спел вместе с Николаем Трубачом. После громкой премьеры сайт Gay.ru назвал песню гей-гимном РФ. В дуэте появился и шлягер "Щелкунчик". Знаковой в творчестве музыканта стала и композиция "Черный бархат", презентованная им чуть позднее, далее были "Звездочка алая" и Sexual Revolution. В 2004 году Борис Михайлович вместе с Людмилой Гурченко выпустили песню "Петербург - Ленинград", которая была отмечена рядом премий.

В последние годы артист тяжело болел. Он практически не появлялся на публике. По данным СМИ, он перенес три инсульта.