На прошедших выборах в Риге значительных нарушений констатировано не было, однако один из избирателей написал письмо, которое было адресовано председателю Центральной статистической комиссии (ЦИК) Кристине Берзине. Об этом в спецвыпуске Латвийского телевидения утром в воскресенье рассказал председатель рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис.
Курьезы на выборах: письмо главе ЦИК, забытый паспорт и ID-карты
Курьезы на выборах: письмо главе ЦИК, забытый паспорт и ID-карты
Кроме того, в распоряжение комиссии, по словам Звиедриса, на этих выборах попал один паспорт и две ID-карты.
Напомним, на выборах в 14-й Сейм в Латвии проголосовали всего 912 180 избирателей или 59,14 обладающих правом голоса.
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