Курьезы на выборах: письмо главе ЦИК, забытый паспорт и ID-карты

На прошедших выборах в Риге значительных нарушений констатировано не было, однако один из избирателей написал письмо, которое было адресовано председателю Центральной статистической комиссии (ЦИК) Кристине Берзине. Об этом в спецвыпуске Латвийского телевидения утром в воскресенье рассказал председатель рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис.