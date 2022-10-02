После отступления российских войск из Лимана президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье сообщил, что стратегически важный город теперь полностью находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ).
Зеленский: Лиман полностью находится под контролем армии Украины
"По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным", - заявил Зеленский на своем Telegram-канале.
Ранее ВСУ сообщали, что в окружении находятся порядка 5000 российских солдат. Пока что не известно, сколько российских военнослужащих погибли или были взяты в плен.
Для украинской армии взятие Лимана открывает оперативный простор, давая возможность наступать по открытой местности в направлении Сватова с угрозой отрезать спешно возводимые российскими частями оборонительные линии вдоль реки Оскол, блокировать важную рокаду от российских Валуек по линии Троицкое - Сватово и ликвидировать новые опорные пункты, которые российские войска обустраивают вдоль этой дороги.
В свою очередь Россия в воскресенье при помощи дронов атаковала родной город президента Украины Кривой Рог и обстреляла ракетами Запорожье.
В Кривом Роге пострадала школа - были разрушены два этажа, начался пожар.
Армия России в последние недели начала использовать произведенные в Иране беспилотные аппараты. Силы Украины сообщили, что на юге страны ночью были сбиты пять таких дронов, однако двум удалось прорваться через противовоздушную оборону.
Информацию об обстрелах Запорожья и Николаева в воскресенье сообщили и другие должностные лица Украины.
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