Зеленский: Лиман полностью находится под контролем армии Украины

"По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным", - заявил Зеленский на своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ сообщали, что в окружении находятся порядка 5000 российских солдат. Пока что не известно, сколько российских военнослужащих погибли или были взяты в плен.

Для украинской армии взятие Лимана открывает оперативный простор, давая возможность наступать по открытой местности в направлении Сватова с угрозой отрезать спешно возводимые российскими частями оборонительные линии вдоль реки Оскол, блокировать важную рокаду от российских Валуек по линии Троицкое - Сватово и ликвидировать новые опорные пункты, которые российские войска обустраивают вдоль этой дороги.

В свою очередь Россия в воскресенье при помощи дронов атаковала родной город президента Украины Кривой Рог и обстреляла ракетами Запорожье.

В Кривом Роге пострадала школа - были разрушены два этажа, начался пожар.

Армия России в последние недели начала использовать произведенные в Иране беспилотные аппараты. Силы Украины сообщили, что на юге страны ночью были сбиты пять таких дронов, однако двум удалось прорваться через противовоздушную оборону.

Информацию об обстрелах Запорожья и Николаева в воскресенье сообщили и другие должностные лица Украины.