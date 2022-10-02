Согласно текущей информации о результатах выборов в 14-й Сейм, наибольшую поддержку избирателей получили лидеры списка "Новое Единство" (НЕ) - нынешний премьер-министр Артур Кришьянис Кариньш, набравший 35 013 плюсов, и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которому избиратели поставили 33 461 плюс, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
На выборах больше всего плюсов поставили Кариньшу и Ринкевичу
Из списка "НЕ" 8 849 раз был вычеркнут депутат Сейма Карлис Шадурскис и 6 185 раз - Лолита Чигане.
В списке Союза зеленых и крестьян наибольшую популярность получил Виктор Валайнис, набравший 7 079 плюсов, а также Арманд Краузе с 5 195 плюсами. При этом избиратели чаще всего вычеркивали Константина Воскобойника (1508 раз) и Татьяну Соколову (1386 раз).
В "Объединенном списке" особую поддержку избирателей получил Раймонд Бергманис, набравший 10 094 плюса, а Эдвард Смилтенс занял второе место с 8 079 голосами. Чаще других из этого списка избиратели вычеркивали Гундара Боярса (3811) и Айю Барчу (3291).
В списке "Национального объединения" (НО) лидирует Райвис Дзинтарс с 9 736 положительными оценками, за ним следует Угис Митревицс с 8 018 плюсами. Самыми непопулярными кандидатами являются Имант Парадниекс, чье имя было вычеркнуто 2772 раз, и Янис Домбрава с 1831 отрицательной оценкой. Стоит отметить, что наряду с вычеркиваниями Домбрава также получил 6015 плюсов.
В списке партии "За стабильность!" 18 751 одобрение избирателей получил ее лидер Алексей Росликов. Избиратели также выразили свое доверие кандидату от партии Виктории Плешкане, которая получила положительную оценку 6860 раз.
При этом наименее популярными кандидатами от этой же партии являются Виктор Пучка (376 вычеркиваний) и Арнолд Янценс (345). Одновременно Пучка получил 4 770 плюсов, а Янсенс - 3 348.
В списке "Прогрессивных" чаще всего как положительно, так и отрицательно была оценена Антонина Ненашева, получившая 5488 положительных оценок и 2218 вычеркиваний.
Айнарс Шлесерс, возглавляющий список "Латвия на первом месте", получил 16 007 положительных оценок, 4 238 плюса достались Олегу Бурову, который также был 2575 раз вычеркнут избирателями. Вторым по степени непопулярности политиком в списке стала Инна Бурова (вычеркнута 1411 раз).
Среди кандидатов в депутаты от "Для развития/За!" наибольшее число положительных оценок получили Артис Пабрикс (10 820 плюсов) и Иева Илвеса (4 670 плюсов). При этом избиратели чаще всего вычеркивали Даце Рукшане-Щипчинску (2212 раз), а также Даниэля Павлютса, который была вычеркнут 1740 раз, но при этом получил и 2478 плюсов.
Янис Урбанович получил наибольшее количество плюсов и вычеркиваний в списке партии "Согласие". Он был положительно оценен 5526 раз и отрицательно - 628. Андрей Клементьев также получил 4653 положительных оценки.
Майрис Бриедис получил 4225 плюса в избирательных бюллетенях, но при этом его имя было вычеркнуто 557 раз.
В списке "Консервативных" 4 470 избирателей положительно оценили Яниса Борданса, а Анита Муйжниеце получила второе место по количеству положительных оценок в рамках партии - 2 766. Самыми непопулярными политиками в этом списке оказались Иева Акуратере (вычеркнута 919 раз) и Юрис Юрашс (вычеркнут 761 раз, но при этом получил 2601 плюсов).
Лидер партии "Каждому и каждой" Алдис Гобземс, получил на этих выборах 10 293 плюса, а Карина Спруде - 2 208 плюсов. Чаще других в этом списке избиратели вычеркивали Нину Васюрину (331 раз) и Андриса Аргалиса (321 раз), хотя эти показатели превышают полученные ими плюсы - 935 и 1202 соответственно.
Наибольшее количество положительных отзывов в списке "Суверенной власти" у Юлии Степаненко (9162) и Алексея Стетюхи (3260).
Самые популярные в партии "Республика" - Сандис и Каспар Йиргенсы - у них 2528 и 2458 плюсов соответственно.
У Лидера "Русского союза Латвии" Мирослава Митрофанова - 4989 плюсов и 210 вычеркиваний.
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