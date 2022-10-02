На выборах больше всего плюсов поставили Кариньшу и Ринкевичу

В списке "Прогрессивных" чаще всего как положительно, так и отрицательно была оценена Антонина Ненашева, получившая 5488 положительных оценок и 2218 вычеркиваний.

Айнарс Шлесерс, возглавляющий список "Латвия на первом месте", получил 16 007 положительных оценок, 4 238 плюса достались Олегу Бурову, который также был 2575 раз вычеркнут избирателями. Вторым по степени непопулярности политиком в списке стала Инна Бурова (вычеркнута 1411 раз).

Среди кандидатов в депутаты от "Для развития/За!" наибольшее число положительных оценок получили Артис Пабрикс (10 820 плюсов) и Иева Илвеса (4 670 плюсов). При этом избиратели чаще всего вычеркивали Даце Рукшане-Щипчинску (2212 раз), а также Даниэля Павлютса, который была вычеркнут 1740 раз, но при этом получил и 2478 плюсов.

Янис Урбанович получил наибольшее количество плюсов и вычеркиваний в списке партии "Согласие". Он был положительно оценен 5526 раз и отрицательно - 628. Андрей Клементьев также получил 4653 положительных оценки.

Майрис Бриедис получил 4225 плюса в избирательных бюллетенях, но при этом его имя было вычеркнуто 557 раз.

В списке "Консервативных" 4 470 избирателей положительно оценили Яниса Борданса, а Анита Муйжниеце получила второе место по количеству положительных оценок в рамках партии - 2 766. Самыми непопулярными политиками в этом списке оказались Иева Акуратере (вычеркнута 919 раз) и Юрис Юрашс (вычеркнут 761 раз, но при этом получил 2601 плюсов).

Лидер партии "Каждому и каждой" Алдис Гобземс, получил на этих выборах 10 293 плюса, а Карина Спруде - 2 208 плюсов. Чаще других в этом списке избиратели вычеркивали Нину Васюрину (331 раз) и Андриса Аргалиса (321 раз), хотя эти показатели превышают полученные ими плюсы - 935 и 1202 соответственно.

Наибольшее количество положительных отзывов в списке "Суверенной власти" у Юлии Степаненко (9162) и Алексея Стетюхи (3260).

Самые популярные в партии "Республика" - Сандис и Каспар Йиргенсы - у них 2528 и 2458 плюсов соответственно.

У Лидера "Русского союза Латвии" Мирослава Митрофанова - 4989 плюсов и 210 вычеркиваний.