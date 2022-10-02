"Они начали кусать друг друга". Кого российские патриоты винят в сдаче Лимана украинским военным

Их мысль продолжает блогер ЯнZeн, по мнению которого в военных ошибках виноват Валерий Герасимов, а значит его необходимо заменить на посту.

"Лапин - генерал с успешными операциями в прошлом и рядом неудач в последнее время. Рубить с плеча - рано. Но вот кто однозначно заслужил замены - Герасимов. Даже если он не самый плохой стратег - судим по плодам. Дайте дорогу молодым. Пусть отвечают верхи", - пишет патриотический блогер.

"Главный вопрос тут не к генералу Лапину, а к другому лицу, как бы его ни хвалил Залужный. Если у тебя научился Залужный и не научились свои генералы, то что-то тут не так", - соглашается публицист Егор Холмогоров.

Холмогоров вероятно имеет в виду недавнее интервью изданию Time главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который заявил, что учился у Валерия Герасимова и считает его "умнейшим из людей".

Украинский военный под Лиманом в апреле 2022 года Фото: Reuters

Анастасия Кашеварова, бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина и экс-сотрудница прокремелевских СМИ, пишет, что вопросы у нее не к Лапину, а к главе генштаба Герасимову и министру обороны Шойгу. Также она интересуется, известно ли о потере Лимана Владимиру Путину.