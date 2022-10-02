Ненашева: "Прогрессивные" готовы участвовать в формировании коалиции

Она подчеркнула, что "Прогрессивные" осознают, насколько важны в данный момент вопросы национальной безопасности, поэтому готовы говорить о формировании следующего правительства.

На вопрос, готова ли партия пойти на компромисс по некоторым идеологическим вопросам, Ненашева ответила, что "Прогрессивные" стоят перед непростым выбором по целому ряду вопросов, в том числе о том, как не позволить "Лембергсу захватить власть".