Партия "Прогрессивные" получила мандат доверия от избирателей и готова участвовать в формировании новой коалиции, сообщила агентству ЛЕТА сопредседатель партии Антонина Ненашева.
Ненашева: "Прогрессивные" готовы участвовать в формировании коалиции
Ненашева: "Прогрессивные" готовы участвовать в формировании коалиции
Она подчеркнула, что "Прогрессивные" осознают, насколько важны в данный момент вопросы национальной безопасности, поэтому готовы говорить о формировании следующего правительства.
На вопрос, готова ли партия пойти на компромисс по некоторым идеологическим вопросам, Ненашева ответила, что "Прогрессивные" стоят перед непростым выбором по целому ряду вопросов, в том числе о том, как не позволить "Лембергсу захватить власть".
Партия доверила ведение переговоров с другими партиями Ненашевой, Каспару Бришкенсу, Мартиньшу Коссовичу и Андрису Шуваеву.
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