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Ненашева: "Прогрессивные" готовы участвовать в формировании коалиции

rus.tvnet.lv/LETA
Ненашева: "Прогрессивные" готовы участвовать в формировании коалиции
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Анна Ненашева в ожидании итогов выборов
Анна Ненашева в ожидании итогов выборов Фото: Evija Trifanova/LETA

Партия "Прогрессивные" получила мандат доверия от избирателей и готова участвовать в формировании новой коалиции, сообщила агентству ЛЕТА сопредседатель партии Антонина Ненашева.

Она подчеркнула, что "Прогрессивные" осознают, насколько важны в данный момент вопросы национальной безопасности, поэтому готовы говорить о формировании следующего правительства.

На вопрос, готова ли партия пойти на компромисс по некоторым идеологическим вопросам, Ненашева ответила, что "Прогрессивные" стоят перед непростым выбором по целому ряду вопросов, в том числе о том, как не позволить "Лембергсу захватить власть".

Партия доверила ведение переговоров с другими партиями Ненашевой, Каспару Бришкенсу, Мартиньшу Коссовичу и Андрису Шуваеву.

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