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На дороге Рига - Сигулда - эстонская граница несколько машин столкнулись с животным

rus.tvnet.lv
На дороге Рига - Сигулда - эстонская граница несколько машин столкнулись с животным
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Авария на шоссе. Иллюстративное фото
Авария на шоссе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

На автодороге А2 Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с животным, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Авария произошла на 63-м километре шоссе, блокировано движение по одной полосе - по направлению в Ригу.

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