На автодороге А2 Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) произошло столкновение нескольких легковых автомобилей с животным, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
На дороге Рига - Сигулда - эстонская граница несколько машин столкнулись с животным
На дороге Рига - Сигулда - эстонская граница несколько машин столкнулись с животным
Авария произошла на 63-м километре шоссе, блокировано движение по одной полосе - по направлению в Ригу.
A/C A2, Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) https://t.co/cuEsHxAXGV CSNG - vairāku vieglo a/m sadursme ar dzīvnieku. Bloķēta satiksmes kustība vienā joslā - virzienā uz Rīgu. pic.twitter.com/gYpVpzwxxQ— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 2, 2022
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