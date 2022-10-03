Фото ⟩ Беженцы, пытающиеся попасть из России в Эстонию, вынуждены ночевать в самодельных палатках

"Люди вынуждены ждать несколько дней, многие находятся все это время под открытым небом, остро нуждаются в горячей еде, воде, теплой одежде, - написал в субботу вечером в соцсетях известный в Пскове политик Лев Шлосберг (партия "Яблоко"). - На пограничных переходах работают волонтеры, но их усилий недостаточно, чтобы помочь всем".

Серьезность ситуации иллюстрируют несколько опубликованных в воскресенье утром в Telegram-канале "Псковская губерния" фотографий, на которых видно, как беженцы на погранпереходе Куничина Гора (находится напротив погранпункта Койдула) ставят палатки из полиэтилена, чтобы укрыться от холода.

Беженцы у погранпункта Куничина Гора Фото: Pskovskaja Gubernia/Telegram

Партия "Яблоко" в субботу вечером в Пскове начала сбор средств, чтобы на вырученные деньги в воскресенье доставить необходимые вещи людям на погранпереходе.

"В последние недели количество военных беженцев, прибывающих в Эстонию из России, снова значительно увеличилось, - подтвердил в пятницу начальник юго-восточного погранпункта Петер Маран. - С одной стороны, людей одолевает чувство страха перед последствиями российской мобилизации, а с другой - удлинились очереди на пересечение границы в соседних странах, а военные беженцы пытаются найти более быстрые пути для выезда из России".

К сожалению, пограничный контроль в России занимает много времени, из-за чего там большая очередь. "По словам людей, которые пересекли границу, время ожидания на российской стороне иногда доходило до двух дней, и в основном они ждали пересечения границы без еды и питья, они мерзли. С нашей стороны очереди нет", - сказал Маран.

Фото: Sotsiaalmeedia

В то же время официальные российские СМИ обвиняют Эстонию в том, что она стала причиной гуманитарного кризиса, поскольку эстонские власти не пропускают в Эстонию украинских военных беженцев с достаточной скоростью.