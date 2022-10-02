"Доступное правовое средство". Как Конституционный суд России одобрил аннексию украинских территорий

Участок для голосования в Донецке. Результатов "референдума" не признала почти ни одна страна мира Фото: AFP

До 1 января 2026 года на "присоединенных" территориях будет действовать переходный период, чтобы, как это было и с Крымом, регулировать их интеграцию в "экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ". Это сделано для того, чтобы избежать судебных споров, которых в том же Kрыму было множество, в том числе и по вопросам о национализации собственности.

Налоговое законодательство РФ власти России рассчитывают применять на присоединенных территориях с 1 января 2023 года, а для юридических лиц - с момента их регистрации в российских реестрах. Налоговые льготы до этого будут устанавливать назначенные Россией местные власти.

КС подтвердил, что вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы будут решаться по правилам "переходного периода".

КС не ответил на некоторые вопросы: что, например, делать жителям тех районов, которые России посчитала своими, но которые уже возвращаются в Украину в ходе нынешнего наступления ВСУ Фото: AFP

При этом КС разрешил "освобождать от [уголовной] ответственности" жителей оккупированных территорий, которые служат в ВСУ Украины по призыву или мобилизации и "не могут оставить данную службу без риска для своей жизни... если ими при прохождении данной службы не совершались преступления". Что это означает в условиях войны, КС не уточнил.

В законопроектах о принятии территорий в состав РФ уже говорится, что на территории новых субъектов РФ будут созданы воинские части и военкоматы, причем как, когда и где, - будет решать сам президент России.

Что с границами?

В законопроектах о принятии территорий в состав РФ говорится, что пределы территории Запорожской и Херсонской областей определяются границами территорий, "существовавшими на день принятия в РФ", а границы "ДНР" и "ЛНР" - границами, установленными на "день их образования" и "принятия в РФ". Как будут установлены эти границы, не понятно. Но их сопряженную с границами иностранных государств часть Россия собирается считать своей государственной границей.