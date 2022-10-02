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"Доступное правовое средство". Как Конституционный суд России одобрил аннексию украинских территорий

BBC News Русская служба
"Доступное правовое средство". Как Конституционный суд России одобрил аннексию украинских территорий
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BBC
Фото: BBC

Конституционный суд России в воскресенье экстренно одобрил аннексию оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Договоры об их "присоединении" не опубликованы, а Госдума ратифицирует их в понедельник. Но КС признал, что они уже "временно применяются", а глава суда Валерий Зорькин в пятницу вместе с другими собравшимися аплодировал в Кремле их заключению.

Путин обратился в КС, как того требуют законы "О международных договорах РФ" и "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ", что необходимо для ратификации договоров российским парламентом. КС зарегистрировал и принял к рассмотрению обращения президента ночью с 30 на 1 октября - для этого суд должен был собраться на экстренное пленарное заседание ночью.

Все эти четыре договора были подписаны в Кремле 30 сентября Владимиром Путиным и главами оккупационных территорий на основании итогов "референдумов".

Российские власти по сути даже не пытались придать этой процедуре вид хоть какой-то легитимности, как это было в 2014 году в Крыму, а КС- придать своему решению хотя бы видимость беспристрастности, отмечают эксперты.

"Псевдоисторический экскурс"

Торжественное массовое рукопожатие глав аннексированных территорий и президента России после подписания договора
Торжественное массовое рукопожатие глав аннексированных территорий и президента России после подписания договора Фото: Getty Images

Валерий Зорькин еще в июне публично рассуждал в Петербурге о "нацистском режиме" Киева и отношениях России с "коллективным Западом", ссылаясь на некие "данные разведки" об угрозах нападения Украины на Донбасс. В пятницу он аплодировал, сидя на первом ряду в Кремле, словам Путина о том, что "люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами - навсегда". По закону "О Конституционном суде" судья не может высказывать свою позицию по делу, которое ему предстоит рассмотреть, и должен быть отстранен от участия в рассмотрении дела в случае обстоятельств, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности.

Однако отвода Зорькину не последовало, а КС в своих четырех решениях по сути воспроизвел его рассуждения о "фактических обстоятельствах" дела, опубликованных на сайте суда еще в июне.

"Было бы странно ожидать от КС, что он не утвердит "договоры", хотя это было бы единственно верным решением. Если сравнить сегодняшние постановления КС с аналогичным постановлением по Крыму, обращает на себя внимание изменившаяся риторика, отмечает автор телеграм-канала "Просто о КС", глава юридического департамента фонда "Русь сидящая" (признан в России "иностранным агентом") Ольга Подоплелова.

Тогда, по ее словам, суд весьма сухо отметил, что он не может оценивать политическую целесообразность присоединения Крыма к России. Однако в новых решениях по четырём украинским территориям КС уже пытается оправдать аннексию и найти, выражаясь словами КС, "правовую целесообразность" заключения договоров с никем не признанными "государствами".

"В итоге это вылилось "в псевдоисторический экскурс в стиле Валерия Зорькина, который до боли напоминает скрипт пропагандистских каналов", сказала Би-би-си Подоплелова. "Это все, конечно, помимо присутствия председателя КС на церемонии подписания "договоров", выдаёт пристрастность суда".

Без спорящей стороны

Концерт на Красной площади по случаю аннексии украинских территорий
Концерт на Красной площади по случаю аннексии украинских территорий Фото: Getty Images

Заседание КС было закрытым. Удивляться этому тоже не следует, потому что в 2014 году после решения об аннексии Крыма Зорькин заявлял, что открытые слушания не требуются, потому что, мол, нет "спорящей [с президентом] стороны", и "кого [в этом случае] заслушивать?" С тех пор в КС из Крыма и Севастополя поступило более 130 жалоб граждан и юридических лиц, в том числе и на договор о "присоединении" Крыма. Почти все они были отклонены.

Спешку в рассмотрении крымского дела (суд получил обращение вечером и одобрил аннексию на следующее утро), по словам Зорькина, "диктовали события" и "просьба президента". "Мы не должны сидеть до морковкина заговенья", - заявил он.

Кто именно писал текст решений КС, неизвестно. Как и в крымском деле, судьи предпочли коллективную ответственность и не назначили судью-докладчика. Накануне рассмотрения дела из КС ушел в отставку Константин Арановский - юристы восприняли это как "настоящий демарш".

Принятие в РФ украинских территорий КС назвал "единственно доступным правовым средством" для прекращения военных действий "внешних сил" на указанных территориях и в соседних с ними субъектах РФ, и для налаживания мирной жизни".

Для реализации этой цели КС также допустил "вынужденное задействование сил и средств другого рода", не объясняя, что это могут быть за силы и средства, и идет ли, например, речь об использовании ядерного оружия.

В 1995 году Валерий Зорькин выступил с кардинально противоположным мнением по делу о введении войск в Чечню. Тогда он заявил, что КС "не исследовал формат чеченских событий и не соотнес качество случившегося с уровнем принятых мер", и, что суду требовалась "иная доказательная база" - в том числе "вызов в суд всех лиц, участвовавших в принятии решений, включая самого президента". "Без этого невозможно определить качество экстраординарности и формат необходимых мер", утверждал Зорькин. Недоволен он был и тем, что КС не рассматривал "вопрос о политической целесообразности" войны в Чечне.

Тогда Зорькин открыто ставил действия власти под сомнение: "Если рассматриваемые акты, как признал Конституционный Суд, конституционны, тогда массовые нарушения прав человека и огромные разрушения гражданских объектов - это тоже конституционно или это результат "отдельных эксцессов" исполнителей, прежде всего действий армии, которая вышла из подчинения своему Верховному Главнокомандующему?" Тогда он считал, что КС должен был рассмотреть вопрос о связи решений президента с практикой их применения: "Не сделав этого, он (КС) не имел права давать итоговую оценку конституционности президентско - правительственных актов".

"Переходный период" до 2026 года

КС решил, что нератифицированный договор о присоединении четырех территорий Украины, может вступить в действие до завершения всех формальностей прямо с даты его подписания 30 сентября, поскольку это "представляет особый интерес для его участников".

Суд также согласился с тем, что все постоянные жители четырех присоединенных территорий признаются гражданами России, за исключением тех лиц, которые в течение месяца заявят об отказе от российского гражданства. При этом договор не принуждает жителей присоединенных территорий к отказу от имеющегося у них гражданства и гарантирует дальнейшее "приобретение, при желании, гражданства РФ".

Примерно такие же правила были установлены и для Крыма: многие жители полуострова после аннексии 2014 года получили российские паспорта, при этом сохранив прежние паспорта для облегчения поездок в другие части Украины.

Во внесенном в Госдуму проекте закона о принятии территорий в состав РФ говорится, что паспорта РФ будут выдаваться после принятия присяги.

Участок для голосования в Донецке. Результатов "референдума" не признала почти ни одна страна мира
Участок для голосования в Донецке. Результатов "референдума" не признала почти ни одна страна мира Фото: AFP

До 1 января 2026 года на "присоединенных" территориях будет действовать переходный период, чтобы, как это было и с Крымом, регулировать их интеграцию в "экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ". Это сделано для того, чтобы избежать судебных споров, которых в том же Kрыму было множество, в том числе и по вопросам о национализации собственности.

Налоговое законодательство РФ власти России рассчитывают применять на присоединенных территориях с 1 января 2023 года, а для юридических лиц - с момента их регистрации в российских реестрах. Налоговые льготы до этого будут устанавливать назначенные Россией местные власти.

КС подтвердил, что вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы будут решаться по правилам "переходного периода".

КС не ответил на некоторые вопросы: что, например, делать жителям тех районов, которые России посчитала своими, но которые уже возвращаются в Украину в ходе нынешнего наступления ВСУ
КС не ответил на некоторые вопросы: что, например, делать жителям тех районов, которые России посчитала своими, но которые уже возвращаются в Украину в ходе нынешнего наступления ВСУ Фото: AFP

При этом КС разрешил "освобождать от [уголовной] ответственности" жителей оккупированных территорий, которые служат в ВСУ Украины по призыву или мобилизации и "не могут оставить данную службу без риска для своей жизни... если ими при прохождении данной службы не совершались преступления". Что это означает в условиях войны, КС не уточнил.

В законопроектах о принятии территорий в состав РФ уже говорится, что на территории новых субъектов РФ будут созданы воинские части и военкоматы, причем как, когда и где, - будет решать сам президент России.

Что с границами?

В законопроектах о принятии территорий в состав РФ говорится, что пределы территории Запорожской и Херсонской областей определяются границами территорий, "существовавшими на день принятия в РФ", а границы "ДНР" и "ЛНР" - границами, установленными на "день их образования" и "принятия в РФ". Как будут установлены эти границы, не понятно. Но их сопряженную с границами иностранных государств часть Россия собирается считать своей государственной границей.

При этом КС добавил, что договоры о присоединении вообще не нарушают международных установок по вопросам, касающимся государственных границ, и потому якобы не противоречат принципам ООН о "воздержания от угрозы силой". По версии КС, этот принцип конкурирует с принципом "самоопределения народов" и "правом на самооборону", что и предлагается учитывать при оценке "упреков" в нарушении существующих международных границ другого государства.

BBC
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