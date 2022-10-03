Нацобъединение и "Объединенный список" не горят желанием приглашать "Прогрессивных" в коалицию

По предварительным результатам выборов, коалиция трех упомянутых партий будет иметь в парламенте 54 голоса. Колс считает, что это оптимальное преимущество, хотя в то же время это означает, что такая коалиция должна быть очень дисциплинированной.

На вопрос, следует ли вовлекать в коалицию другую политическую силу, например "Прогрессивных", для обеспечения большей стабильности власти, Колс ответил, что пока не видит такой необходимости.

Аналогичную точку зрения высказал представитель ОС Кучинскис. "Все дело в переговорах, и я буду рад, если переговоры начнутся втроем. Подобная коалиция, по крайней мере с моим участием, была четыре года назад, и люди известны", - заявил политик.

По словам Кучинскиса, не приглашать "Прогрессивных" в коалицию - не жесткая позиция, но лично он считает, что лучше работать втроем. В качестве одного из недостатков "Прогрессивных" Кучинскис назвал отсутствие у них политического опыта.