Национальное объединение (НО) и "Объединенный список" (ОС) хотели бы работать в коалиции во главе с "Новым Единством" (НЕ), не привлекая к ней четвертую политическую силу, заявили представители партий Рихард Колс и Марис Кучинскис в интервью программе TV3 "900 секунд".
Нацобъединение и "Объединенный список" не горят желанием приглашать "Прогрессивных" в коалицию
По предварительным результатам выборов, коалиция трех упомянутых партий будет иметь в парламенте 54 голоса. Колс считает, что это оптимальное преимущество, хотя в то же время это означает, что такая коалиция должна быть очень дисциплинированной.
На вопрос, следует ли вовлекать в коалицию другую политическую силу, например "Прогрессивных", для обеспечения большей стабильности власти, Колс ответил, что пока не видит такой необходимости.
Аналогичную точку зрения высказал представитель ОС Кучинскис. "Все дело в переговорах, и я буду рад, если переговоры начнутся втроем. Подобная коалиция, по крайней мере с моим участием, была четыре года назад, и люди известны", - заявил политик.
По словам Кучинскиса, не приглашать "Прогрессивных" в коалицию - не жесткая позиция, но лично он считает, что лучше работать втроем. В качестве одного из недостатков "Прогрессивных" Кучинскис назвал отсутствие у них политического опыта.
В то же время он заявил, что ОС не будет партнером, лишь заполнившим пустующее место в действующем правительстве, из которого "выпали" "Консервативные" и "Для развития/За!". "Мы требуем переговоров по некоторым моментам. (...) Наш основной упор делается на блок безопасности и экономический блок, как он будет создаваться", - пояснил политик.
Колс добавил, что на предстоящих коалиционных переговорах не должно быть никаких искусственных препятствий, которые осложнили бы формирование правительства в кратчайшие сроки и начало работы. Это было бы в интересах страны, подчеркнул политик.
И Кучинскис, и Колс считают очевидным, что НЕ должно взять на себя инициативу по формированию новой коалиции, а новое правительство может возглавить бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Как сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, НЕ получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян - 16, ОС - 15, НО - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, а "Латвия на первом месте" - девять. Уже сегодня президент пригласил на встречу представителей всех партий, избранных в новый Сейм.
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