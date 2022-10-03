За три дня выявлен 2231 новый случай Covid-19

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 863,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 8019 лабораторных тестов на Covid-19, 27,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 932 485 человек, умерли 5998 человек.