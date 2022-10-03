Пн, 3.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

За три дня выявлен 2231 новый случай Covid-19

rus.tvnet.lv
За три дня выявлен 2231 новый случай Covid-19
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Рига. Иллюстративное фото.
Рига. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

За последние три дня в Латвии зарегистрирован 2231 новый случай Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 89 лет:

  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 863,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 8019 лабораторных тестов на Covid-19, 27,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 932 485 человек, умерли 5998 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх