За последние три дня в Латвии зарегистрирован 2231 новый случай Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За три дня выявлен 2231 новый случай Covid-19
За три дня выявлен 2231 новый случай Covid-19
Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 89 лет:
- два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 863,8 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 8019 лабораторных тестов на Covid-19, 27,8% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 932 485 человек, умерли 5998 человек.
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