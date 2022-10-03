"Новое Единство" надеется на коалицию из четырех партий - включая "Прогрессивных"

По словам Ашераденса, НЕ хочет договориться о том, чтобы переговоры сначала были не о распределении сфер ответственности, а о работе, которую нужно сделать.

НЕ выдвигает в качестве четырех приоритетов внешнюю безопасность страны, внутреннюю безопасность, экономический рост и развитие образования. Это темы, в которых нужно искать решения, а не обозначать свои интересы в распределении сфер ответственности, заявил представитель НЕ.

Что касается распределения портфелей, то Ашераденс лишь упомянул традиционный принцип, что премьер-министр обычно работает вместе с министром финансов от своей партии, но Янис Рейрс (НЕ), вероятно, не будет продолжать занимать эту должность, потому что не получил достаточной поддержки избирателей, чтобы войти в Сейм.

Ашераденс сказал, что НЕ сначала пригласит на переговоры Национальное объединение как предыдущего партнера, а затем будет говорить с "Объединенным списком" и "Прогрессивными".

Со своей стороны один из лидеров "Прогрессивных" Мартиньш Коссович выразил мнение, что в следующем Сейме есть только две реальные возможности для создания коалиции - более узкая и нестабильная коалиция с тремя партиями и 54 голосами, которая проработает недолго, или более широкая и устойчивая коалиция с участием "Прогрессивных" и 64 голосами. Ни Коссович, ни Ашераденс не видят партнеров в трех остальных партиях, вошедших в Сейм ("За стабильность!", Союз зеленых и крестьян, "Латвия на первом месте").

По словам Коссовича, двумя главными приоритетами "Прогрессивных" в процессе создания правительства являются национальная безопасность и пути преодоления экономического и энергетического кризиса. По первому вопросу мнения всех потенциальных партнеров по коалиции сходятся, а вот по выходу из кризиса мнения могут быть разными.

Коссович считает, что "Прогрессивные" смогут преодолеть определенные идеологические противоречия с Национальным объединением во имя более высоких целей. Теперь все зависит от НЕ как победителей выборов и их выбора, как дальше вести переговоры о формировании правящей коалиции.