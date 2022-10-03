Никита Троянский выполнил обещание и съел предвыборный буклет в прямом эфире

31 августа, за месяц до выборов в 14-й Сейм, Троянский в Twitter публично выразил удивление предварительными результатами выборов, которые свидетельствовали о том, что партии "Прогрессивные" удастся обойти объединение "Для развития/За!". В случае, если так и будет, он пообещал съесть предвыборный буклет Нацобъединения в прямом эфире.

Ja Progresīvie apsteigs A/Par 1. oktobrī, es apsolu apēst NA partijas bukletu tiešraidē 🍽 https://t.co/06AjvalOwV — Ņikita Trojanskis (@nikitatr1) August 31, 2022

Вскоре после объявления результатов выборов Троянский выполнил свое обещание в прямом эфире в Instagram.

"Я долго думал, как я будут есть. Гастрономически - я идиот. Не умею жарить, не умею варить. Ничего не умею на кухне! Так что я купил йогурт, чтобы уменьшить воздействие чернил на желудок. Я купил хумус, табаско - на них у меня особый план использовать с лицом одного кандидата... И еще я купил китайский фастфуд, чтобы, наверное, смешать с листовками, если дела пойдут совсем плохо", - сказал Троянский перед роковым "ужином" в общежитии Оксфордского университета, где этой осенью он начал обучение в докторантуре.

Эпидемиолог не скрывает, что такое действие могло привести к летальному исходу.

Напомним, всего на выборах в 14-й Сейм в Латвии проголосовало 912 180 избирателей, или 59,14% имеющих право голоса, с учетом тех граждан, которые отдали свои голоса в предыдущие дни, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.