В Марупе в ДТП погиб пешеход

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, вчера, 2 октября, около 19:30 на ул. Даугавас водитель автомобиля Land Rover и ехавший за ним водитель автомобиля Škoda наехали на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 71 ДТП, в результате чего пострадали девять человек и один погиб. Вчера в сфере дорожного движения приняты 378 решений об административных правонарушениях, в том числе 153 - за превышение скорости, десять - за управление автомобилем в алкогольном опьянении и один - за агрессивное вождение.