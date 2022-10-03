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В Марупе в ДТП погиб пешеход

rus.tvnet.lv
В Марупе в ДТП погиб пешеход
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Hana Animism/Shutterstock

В воскресенье в результате ДТП погиб пешеход, сообщила Государственная полиция.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, вчера, 2 октября, около 19:30 на ул. Даугавас водитель автомобиля Land Rover и ехавший за ним водитель автомобиля Škoda наехали на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 71 ДТП, в результате чего пострадали девять человек и один погиб. Вчера в сфере дорожного движения приняты 378 решений об административных правонарушениях, в том числе 153 - за превышение скорости, десять - за управление автомобилем в алкогольном опьянении и один - за агрессивное вождение.

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