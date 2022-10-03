Пн, 3.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Олимпийская чемпионка из России отметила получение паспорта США

rus.tvnet.lv
Олимпийская чемпионка из России отметила получение паспорта США
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко отметила получение гражданства США.

29-летняя Назаренко в честь получения гражданства устроила вечеринку с праздничным тортом, который украсили американский паспорт, флаг США и статуя Свободы.

"Друзья, спасибо всем, кто пришёл, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов", - написала спортсменка в Instagram.

Фото: nstagram.com/anyuta_nyc

"В наши ряды американцев прибыло", - написала подруга Назаренко в социальной сети.

Назаренко родилась 17 января 1993 года в Балтийске. Помимо золотой олимпийской медали (2012) в её коллекции по три титула чемпионки мира и Европы в составе сборной России. Она завершила спортивную карьеру и проживает в Нью‑Йорке с 2017 года.

В 2013 году Назаренко была удостоена Почётной грамоты президента Российской Федерации за отличные показатели по итогам Универсиады в Казани.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх