Олимпийская чемпионка из России отметила получение паспорта США

29-летняя Назаренко в честь получения гражданства устроила вечеринку с праздничным тортом, который украсили американский паспорт, флаг США и статуя Свободы.

"Друзья, спасибо всем, кто пришёл, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов", - написала спортсменка в Instagram.

Фото: nstagram.com/anyuta_nyc

"В наши ряды американцев прибыло", - написала подруга Назаренко в социальной сети.

Назаренко родилась 17 января 1993 года в Балтийске. Помимо золотой олимпийской медали (2012) в её коллекции по три титула чемпионки мира и Европы в составе сборной России. Она завершила спортивную карьеру и проживает в Нью‑Йорке с 2017 года.

В 2013 году Назаренко была удостоена Почётной грамоты президента Российской Федерации за отличные показатели по итогам Универсиады в Казани.