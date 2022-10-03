Во Франции жалуются на Месси и его частный самолёт

По данным L'Equipe, частный самолёт Месси за лето 2022 года совершил 52 полёта, налетав в общей сложности 368 часов. За это время он выделил 1,502 тонны CO2 (углекислый газ) - количество, которое средний житель Франции выбрасывает за 150 лет.

В отчёте сообщается, что самолёт звездного игрока "ПСЖ" совершил 30 межконтинентальных рейсов, а 14 - вообще трансатлантических. Правда, аргентинец не всегда был на борту, так как он предоставлял самолёт друзьям и семье.

Месси 5 раз летал между Буэнос-Айресом и Майами. Также было три рейса между Монтевидео (Уругвай) и Майами. Есть рейсы в Бразилию и обратно, а также несколько рейсов между Европой и Южной Америкой. В течение межсезонья аргентинец 7 раз летал в Барселону или из Барселоны. Поездки также включали путешествия на Тенерифе, в Бильбао, Ниццу и Фигари.

Франция беспокоится об изменениях климата. С 2021 года в стране действует климатический закон, который предполагает запрет на перелёты внутри Франции, если путь на поезде занимает менее двух с половиной часов. При этом действие закона не распространяется на частные самолёты.

35-летний Месси стал игроком "ПСЖ" летом 2021 года, подписав контракт на два года. В 45 матчах за французскую команду нападающий забил 17 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее всю игровую карьеру аргентинец провёл в составе "Барселоны".