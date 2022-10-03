Президент Латвии Эгил Левитс сегодня пригласил в Рижский замок представителей избранных в Сейм 14-го созыва партий. Об этом президент сообщил в социальных сетях.
Фото ⟩ Левитс в Рижском замке встречается со всеми партиями 14-го Сейма
На встречах обсуждаются задачи следующего правительства.
Левитс поблагодарил всех жителей Латвии, принявших участие в выборах, так как они показали, что обществу небезразлично будущее страны.
Нацобъединение видит работоспособную модель правительства с "Новым Единством" и "Объединенным списком"
Национальное объединение (НО) видит работоспособную модель правительства в сотрудничестве с "Новым Единством" (НЕ) и "Объединенным списком" (ОС), заявил сегодня после встречи с президентом Эгилом Левитсом лидер НО Райвис Дзинтарс.
Левитс и представители НО обсудили направления, в которых при формировании правительства следует предусмотреть улучшения: вопросы укрепления государственного языка и латышского самоопределения, усиление экономического развития, в том числе содействие развитию производства и экспортного потенциала, отметил Дзинтарс.
Кроме того, следующей коалиции необходимо достичь договоренностей по вопросам иммиграции и государственного управления.
По мнению политика, наилучшие возможности договориться об этом и стабильно работать будут у правительства, сформированного НЕ, ОС и НО.
Спикер Сейма Инара Мурниеце (НО) заявила, что важными приоритетами следующего правительства будут внешняя и внутренняя безопасность и НО в этих вопросах придерживается единого мнения с двумя упомянутыми будущими партнерами по коалиции.
На вопрос о готовности обсуждать вступление в коалицию партии "Прогрессивные" Дзинтарс ответил, что между партиями имеются существенные идеологические и ценностные различия.
Лидеры НО ощущают настоятельное требование со стороны членов и сторонников партии о формировании совместимой по ценностям коалиции, которая возможна с участием НО, НЕ и ОС. Дзинтарс считает, что коалиция из этих 54 депутатов возможна, и со стороны президента также не поступало никаких возражений.
Председатель НО заявил, что численный состав коалиции не является единственным критерием того, что коалиция может оказаться нестабильной, важны также дисциплина депутатов фракции и способность оперативно принимать решения. "Может быть коалиция в 60 голосов, разношерстная и внутренне противоречивая, которая не будет способна принимать решения, а можно и с 54 или 52 голосами работать лучше", - сказал Дзинтарс.
Он считает, что заявления "Прогрессивных" после выборов вводят в заблуждение из-за сходства с позициями НО, однако в течение нескольких лет эта партия делала заявления "от крайне либеральных до коммунистических", и по этой причине сторонники НО не могут доверять "Прогрессивным". Требуется время, чтобы оценить эту партию, сказал Дзинтарс.
Фото: Встреча президента Латвии с представителями "Нового Единства"
Фото: Встреча президента Латвии с представителями Национального объединения
Фото: Встреча президента Латвии с представителями "Объединенного списка"
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