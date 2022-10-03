Фото ⟩ Левитс в Рижском замке встречается со всеми партиями 14-го Сейма

На вопрос о готовности обсуждать вступление в коалицию партии "Прогрессивные" Дзинтарс ответил, что между партиями имеются существенные идеологические и ценностные различия.

Лидеры НО ощущают настоятельное требование со стороны членов и сторонников партии о формировании совместимой по ценностям коалиции, которая возможна с участием НО, НЕ и ОС. Дзинтарс считает, что коалиция из этих 54 депутатов возможна, и со стороны президента также не поступало никаких возражений.

Председатель НО заявил, что численный состав коалиции не является единственным критерием того, что коалиция может оказаться нестабильной, важны также дисциплина депутатов фракции и способность оперативно принимать решения. "Может быть коалиция в 60 голосов, разношерстная и внутренне противоречивая, которая не будет способна принимать решения, а можно и с 54 или 52 голосами работать лучше", - сказал Дзинтарс.

Он считает, что заявления "Прогрессивных" после выборов вводят в заблуждение из-за сходства с позициями НО, однако в течение нескольких лет эта партия делала заявления "от крайне либеральных до коммунистических", и по этой причине сторонники НО не могут доверять "Прогрессивным". Требуется время, чтобы оценить эту партию, сказал Дзинтарс.

Фото: Встреча президента Латвии с представителями "Нового Единства"

Фото: Встреча президента Латвии с представителями Национального объединения

Фото: Встреча президента Латвии с представителями "Объединенного списка"