Украинские военные беженцы, которые уже несколько дней ждут въезда в Эстонию на пограничных пунктах Печор, в воскресенье не продвинулись ни на шаг к своей цели и находятся во власти все более холодных погодных условий.
Видео ⟩ Российская граница встала: беженцы не смогли приблизиться к Эстонии ни на сантиметр
"За весь день мы не продвинулись ни на сантиметр, - рассказала ожидающая пересечения границы женщина в видео, отправленном "Псковской губернии". – Те, кто ближе к воротам, говорят, что одна из групп прошла [через границу], но если она прошла, то мы должны были подойти ближе [к пограничному пункту], но этого не произошло. У нас тут дети. Никакой информации не дают".
"О причинах "замедления границы" мы можем только предполагать, но это не меняет необходимости в помощи попавшим в беду людям, - сообщил в соцсетях председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг. - Проблема огромная, касается всех пяти контрольно-пропускных пунктов на границе Псковской области с Эстонией и Латвией. На каждом КПП - сотни людей, в том числе пожилых и детей, очередь доходит до семи суток".
В воскресенье вечером было опубликовано и видео ситуации на погранпереходе "Шумилкино".
"Яблоко" собирает деньги, чтобы помочь военным беженцам, застрявшим на границе, а волонтеры развозят людям еду и одежду. На пограничный переход "Шумилкино", который находится напротив Лухамаа, отправляется помощь и из Пскова, и из Эстонии: одеяла и другие необходимые вещи.
На прошлой неделе очереди на погранпереходах в Псковской области стали увеличиваться. "С одной стороны, людей одолевает чувство страха перед последствиями российской мобилизации, а с другой стороны, удлинились очереди на пересечение границы в соседних странах, а военные беженцы пытаются найти более быстрые пути для выезда из России", - сказал в пятницу начальник юго-восточного погранпункта Петер Маран.
К сожалению, пограничный контроль в России занимает много времени. "По словам людей, которые пересекли границу, время ожидания на российской стороне иногда доходило до двух дней, и в основном они ждали пересечения границы без еды и питья, они мерзли. С нашей стороны очереди нет", - сказал Маран.
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