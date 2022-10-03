Видео ⟩ Российская граница встала: беженцы не смогли приблизиться к Эстонии ни на сантиметр

"За весь день мы не продвинулись ни на сантиметр, - рассказала ожидающая пересечения границы женщина в видео, отправленном "Псковской губернии". – Те, кто ближе к воротам, говорят, что одна из групп прошла [через границу], но если она прошла, то мы должны были подойти ближе [к пограничному пункту], но этого не произошло. У нас тут дети. Никакой информации не дают".

"О причинах "замедления границы" мы можем только предполагать, но это не меняет необходимости в помощи попавшим в беду людям, - сообщил в соцсетях председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг. - Проблема огромная, касается всех пяти контрольно-пропускных пунктов на границе Псковской области с Эстонией и Латвией. На каждом КПП - сотни людей, в том числе пожилых и детей, очередь доходит до семи суток".

В воскресенье вечером было опубликовано и видео ситуации на погранпереходе "Шумилкино".