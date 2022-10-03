Во многих культурах по всем миру волосы считаются символом красоты и здоровья. Но, к сожалению, не у всех людей волосы – предмет гордости. Проблемы со здоровьем волос могут быть вызваны разными причинами: рационом, образом жизни и целым рядом других факторов. Если у человека выпадают волосы, стоит подумать о приеме специальных витаминов – хотя чудо-средства от выпадения волос не существует, правильно подобранные витамины для волос могут положительно повлиять на внешний вид и здоровье.
Выпадают волосы? Витамины для волос могут вам помочь
Узнайте далее, какие витамины для роста волос могут вам подойти, и как позаботиться о длинных, здоровых и блестящих волосах!
Витамины для волос – для роста, укрепления и оздоровления
Витамины для волос – это специальные биологически активные добавки, разработанные для улучшения здоровья волос. Чаще всего такие витамины входят в состав комплексных препаратах, содержащих сразу несколько витаминов и микроэлементов для укрепления здоровья и роста волос и предотвращения их выпадения. Перед приемом любых витаминов необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Витамины для роста волос будут эффективнее, если совмещать их со здоровым питанием и образом жизни – комплексный подход к уходу за волосами способствует более быстрому росту волос, а также их густоте и блеску.
Какие витамины нужны волосам?
Здоровье волос определяется многими факторами, такими как возраст, генетика, уровень гормонов, состояние здоровья, диета, стресс и ежедневный уход за волосами. Во многих случаях улучшение питания и коррекция образа жизни положительно влияют на здоровье волос. Это происходит за счет достаточной физической активности, сбалансированного питания и употребления насыщенных витаминами продуктов.
Биотин, селен и цинк – вот важнейшие витамины для роста волос. Если у вас выпадают волосы, следует обратить внимание на продукты, богатые этими веществами.
Выпадают волосы? Выбирайте продукты, богатые минералами!
Включите в свой рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов:
- Биотин содержится в яичном желтке, печени животных, почках, орехах, бобовых, злаках, цветной капусте, бананах и грибах.
- Селен находится в рыбе и морепродуктах, свинине, говядине и баранине, птице, молочных продуктах, изделиях из цельнозерновой муки, орехах, помидорах, фасоли, грибах, цветной капусте, чесноке, тыкве.
- Цинк содержится в устрицах, крабовом мясе, баранине/говядине и печени, почках, семенах (тыквы, кунжута и т. д.), горохе, мясе индейки, фасоли, орехах, шпинате, молочных продуктах, яйцах, лососе, какао-порошке.
Ответ на вопрос «почему выпадают волосы» часто кроется в скудном рационе. Если разнообразить и улучшить ежедневное меню нет возможности, можно дополнительно использовать пищевые добавки и средства от выпадения волос.
Дополнительные советы для здоровья волос
Принимайте белок в достаточном количестве – выпадение волос часто бывает вызвано дефицитом белка. Дефицит можно восполнить, регулярно употребляя в пищу мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты, яйца.
Изучите свои волосы – какой у ваших волос тип и текстура, как часто вы пользуетесь термостайлерами? Для того чтобы волосы были максимально здоровыми и красивыми, нужно не только средство от выпадения волос, но и правильный уход. Обладателям поврежденных и тонких волос нежелательно слишком часто использовать фен или выпрямитель для волос;
Регулярно массируйте кожу головы, чтобы стимулировать рост волос и улучшить кровообращение;
Не забывайте о сне и отдыхе, потому что дефицит сна отрицательно сказывается на здоровье всего организма, включая волосы.
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Биологически активная добавка. Биологически активная добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.