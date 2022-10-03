В России сменили командующего Западным военным округом

Генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил командование Западным военным округом (ЗВО), ранее округом руководил генерал-полковник Александр Журавлев, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Информацию о смене командующего ЗВО подтвердил также в понедельник, 3 октября, знакомый с кадровыми перестановками источник РБК. При этом кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября.

Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем командовал группировкой российских войск в Сирии.

Войска ЗВО не смогли сдержать наступление ВСУ

Журавлев также командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии в 2016–2018 годах. Руководителем сил Западного военного округа он стал осенью 2018 года.

В ходе российского вторжения в Украину войска Западного округа участвовали в боях в Харьковской области. В сентябре украинские войска провели успешное контрнаступление в регионе и смогли освободить большую часть захваченной территории.