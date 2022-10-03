"Потеря доверия избирателей оправдана": Ранцанс покидает "Консервативную" партию

Он поясняет, что все его возражения "тонут" в "болоте конформизма и демагогии" отдельных членов партии.

"Партия оказалась с расплывчатой ​​идеологией и, естественно, впала в кризис идентичности. Она начала бросаться во все стороны, обслуживая интересы избирателей других партий и выполняя идеологические пункты программ других партий. Это уже не та партия, к которой я присоединился в 2018 году", - объяснил депутат.

Он считает, что именно неадекватность руководства партии, нежелание слушать и представлять консервативных избирателей в парламенте и правительстве привели к такому разгромному результату выборов. Результат выборов - 3,09% показывает, что на этот раз за партию проголосовали только члены партии, их родственники, друзья и коллеги.

Фактически у партии в настоящее время нет электоральной базы и она представляет только себя и своих членов, а не всех. Результаты выборов также означают, что произвольно трактуемый "ложный консерватизм" практически не имеет поддержки в широких массах. Поэтому с этой тусовкой пора прощаться, - указал Ранцанс.

Он благодарен за политический опыт, считая его ценным, обещая поделиться многочисленными выводами с теми, кто планирует когда-нибудь стартовать в большой политике.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.

Мандаты, полученные на выборах в 14-й Сейм Фото: TVNET