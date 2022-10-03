Председатель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс ("Консервативные") принял решение выйти из партии.
"Потеря доверия избирателей оправдана": Ранцанс покидает "Консервативную" партию
Политик, баллотировался на выборах в 14-й Сейм от партии "Консервативные", сообщил о своем решении выйти из партии.
Он заявляет, что результаты выборов показывают, что партия потеряла доверие избирателей.
"Это момент истины для партии и для меня в том числе. Мы получили от избирателя оценку нашей деятельности в предыдущий период.
Это абсолютно негативно. Это и моя политическая ответственность. Поэтому я решил покинуть партию", - говорит Ранцанс.
Политик заявил, что уже отправил заявку в партию, и добавил, что давно планировал такое решения. Ранцанс объяснил, что он не сделал этого раньше, потому что чувствовал ответственность за то, что во время кризиса нельзя раскалывать партию и создавать риски политической нестабильности.
"Утрата доверия избирателей оправдана. Я не сомневаюсь, что на предыдущих выборах избиратель голосовал за нас как за представителей консервативной идеологии.
Однако со временем выяснилось, что слово "консервативный" является относительным, гибким и может растягиваться как угодно, в зависимости от текущей конъюнктуры, по мнению правления партии и части членов", - подчеркнул депутат.
Он поясняет, что все его возражения "тонут" в "болоте конформизма и демагогии" отдельных членов партии.
"Партия оказалась с расплывчатой идеологией и, естественно, впала в кризис идентичности. Она начала бросаться во все стороны, обслуживая интересы избирателей других партий и выполняя идеологические пункты программ других партий. Это уже не та партия, к которой я присоединился в 2018 году", - объяснил депутат.
Он считает, что именно неадекватность руководства партии, нежелание слушать и представлять консервативных избирателей в парламенте и правительстве привели к такому разгромному результату выборов. Результат выборов - 3,09% показывает, что на этот раз за партию проголосовали только члены партии, их родственники, друзья и коллеги.
Фактически у партии в настоящее время нет электоральной базы и она представляет только себя и своих членов, а не всех. Результаты выборов также означают, что произвольно трактуемый "ложный консерватизм" практически не имеет поддержки в широких массах. Поэтому с этой тусовкой пора прощаться, - указал Ранцанс.
Он благодарен за политический опыт, считая его ценным, обещая поделиться многочисленными выводами с теми, кто планирует когда-нибудь стартовать в большой политике.
Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.
В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.
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