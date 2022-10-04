Самому молодому депутату Сейма 23 года, а самому взрослому - 74

В следующий Сейм предварительно проходят 30 женщин и 70 мужчин, в то время как в 13-м Сейме - 31 женщина и 69 мужчин.

Предварительно средний возраст депутатов 14-го Сейма - 48,3 года. Младшему кандидату 23 года, а старшему - 74 года.

По предварительным данным, 30% избранных депутатов находятся в возрастной группе от 51 до 60 лет, 27% - от 41 до 50 лет, 23% - от 31 до 40 лет, 13% - от 61 до 70 лет, 5% - от 21 до 30 лет, а 2% - от 71 до 80 лет.

Среди депутатов 92% имеют высшее образование, а 8% - со средним образованием.

65% избранных депутатов указали национальность - латыш, один депутат русский и еще один - ливанец, а 33% депутатов не указали национальность. Предварительно в 14-й Сейм избрано по одному гражданину США и Ливана.

38% предварительно избранных депутатов из Риги, 7% - из Юрмалы, 5% - из Валмиерского края, по четыре - из Резекне, Адажского края, Марупского края и Сигулды. Еще по три депутата - из Лиепаи, Екабпилсского края, Ропажского края, Талсинского края, а по два - из Даугавпилса, Елгавы, Вентспилса, Резекненского края и Саулкрастского края. В свою очередь, по одному депутату - из Балви, Бауски, Цесиса, Добеле, Краславы, Кулдиги, Мадоны, Огре, Прейли, Саласпилса, Салдуса и Тукумского края.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, у "Объединенного списка" - 15, у Национального объединения - 13, у партии "За стабильность!" - 11, у "Прогрессивных" - 10, у "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.