За сутки выявлен 991 новый случай Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастную категорию от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Три из них не были полностью вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 846,6 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 4481 лабораторный тест на Covid-19, 22,1% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 933 476 человек, умерли 6006 человек.