Во вторник, 4 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Разгромная победа "Наполи" и ещё одна неудача "Барселоны"
Группа А
Аякс - Наполи 1:6
Ливерпуль - Рейнджерс 2:0
Итальянский "Наполи" одержал разгромную выездную победу над амстердамским "Аяксом" со счётом 6:1. В составе победителей дубль оформил Джакомо Распадори (18-я и 47-я минуты), также отличились Джованни Ди Лоренцо (33`), Пётр Зелиньски (45`), Хвича Кварацхелия (63`) и Джованни Симеоне (81`). У "Аякса" единственный гол забил Мохаммед Кудус (9`).
Джакомо Распадори забил 6 голов в последних 7 матчах за клуб и сборную 🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/DrxfB5EGBT— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 4, 2022
Отметим, что на счету команды Лучано Спаллетти 7 побед подряд с общим счётом 21:5.
В другом матче группы "А" встречались "Ливерпуль" и шотландский "Рейнджерс". Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На 7-й минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, а на 53-й минуте удвоил преимущество хозяев форвард Мохамед Салах, реализовавший пенальти.
🎯 Не просто удар. Конфетка 🍬#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/RpnsI6iECP— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 4, 2022
После трёх туров "Наполи" занимает первое место в группе "А", набрав 9 очков. Следом идут "Ливерпуль" (6), "Аякс" (3) и "Рейнджерс" (0).
Группа B
Брюгге - Атлетико Мадрид 2:0
Порту - Байер 2:0
Неожиданно завершился матч между "Брюгге" и мадридским "Атлетико", в котором бельгийский клуб одержал победу - 2:0. На 36-й минуте игры Камаль Сова открыл счёт, а на 62-й минуте Ферран Жутгла укрепил преимущество своего клуба. Отметим, что на 76-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.
С таким же счётом завершился матч между "Порту" и "Байером", в котором победу хозяевам поля принесли Зайду Занузи и Вендерсон Галено.
После трёх туров бельгийский клуб набрал 9 очков и лидирует в группе "B". На втором месте располагается "Порту" (3 очка), "Байер" (3) - третий, "Атлетико" (3) - четвёртый.
Группа C
Бавария - Виктория 5:0
Интер - Барселона 1:0
"Бавария" на своём поле разгромила пльзеньскую "Викторию" со счётом 5:0. Голами в составе мюнхенцев отметились Лерой Зане (7-я и 51-я минуты), Серж Гнабри (13`), Садио Мане (21`) и Эрик Шупо-Мотинг (59`).
Добавим, что "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов - команда не проигрывает 31 матч подряд на групповом этапе турнира. В последний раз немецкий клуб проигрывал в группе Лиги чемпионов в 2017 году.
В другом матче группы "С" миланский "Интер" у себя дома с минимальным счётом обыграл "Барселону" - 1:0. Единственный гол в компенсированное время первого тайма забил турецкий полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу.
⚫️🔵 Хакан Чалханоглу ✊#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/UWWXCHBKdW— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 4, 2022
"Интер" впервые с мая 2010 года победил "Барселону". Кроме того, "Барселона" в третий раз подряд провела выездной матч Лиги чемпионов без забитых голов.
"Бавария" (9 очков) идёт на первом месте в турнирной таблице группы, "Интер" (6) - на втором, испанская "Барселона" (3) - на втором, а "Виктория" (0) - на четвёртом. В следующем туре 12 октября пройдут матчи "Барселона" - "Интер" и "Виктория" - "Бавария".
Группа D
Марсель - Спортинг 4:1
Айнтрахт - Тоттенхэм 0:0
Первые очки в турнире набрал "Марсель", который дома крупно победил "Спортинг", а "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" не смогли выявить победителя. После трёх туров в квартете "D" лидирует лиссабонский "Спортинг" (6 очков), "Тоттенхэм" занимает второе место (4), "Айнтрахт" - третье (4), а "Марсель" - четвёртое (3).
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