Разгромная победа "Наполи" и ещё одна неудача "Барселоны"

Группа B

Брюгге - Атлетико Мадрид 2:0

Порту - Байер 2:0

Неожиданно завершился матч между "Брюгге" и мадридским "Атлетико", в котором бельгийский клуб одержал победу - 2:0. На 36-й минуте игры Камаль Сова открыл счёт, а на 62-й минуте Ферран Жутгла укрепил преимущество своего клуба. Отметим, что на 76-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

С таким же счётом завершился матч между "Порту" и "Байером", в котором победу хозяевам поля принесли Зайду Занузи и Вендерсон Галено.

После трёх туров бельгийский клуб набрал 9 очков и лидирует в группе "B". На втором месте располагается "Порту" (3 очка), "Байер" (3) - третий, "Атлетико" (3) - четвёртый.

Группа C

Бавария - Виктория 5:0

Интер - Барселона 1:0

"Бавария" на своём поле разгромила пльзеньскую "Викторию" со счётом 5:0. Голами в составе мюнхенцев отметились Лерой Зане (7-я и 51-я минуты), Серж Гнабри (13`), Садио Мане (21`) и Эрик Шупо-Мотинг (59`).

Добавим, что "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов - команда не проигрывает 31 матч подряд на групповом этапе турнира. В последний раз немецкий клуб проигрывал в группе Лиги чемпионов в 2017 году.

В другом матче группы "С" миланский "Интер" у себя дома с минимальным счётом обыграл "Барселону" - 1:0. Единственный гол в компенсированное время первого тайма забил турецкий полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу.

"Интер" впервые с мая 2010 года победил "Барселону". Кроме того, "Барселона" в третий раз подряд провела выездной матч Лиги чемпионов без забитых голов.

"Бавария" (9 очков) идёт на первом месте в турнирной таблице группы, "Интер" (6) - на втором, испанская "Барселона" (3) - на втором, а "Виктория" (0) - на четвёртом. В следующем туре 12 октября пройдут матчи "Барселона" - "Интер" и "Виктория" - "Бавария".

Группа D

Марсель - Спортинг 4:1

Айнтрахт - Тоттенхэм 0:0

Первые очки в турнире набрал "Марсель", который дома крупно победил "Спортинг", а "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" не смогли выявить победителя. После трёх туров в квартете "D" лидирует лиссабонский "Спортинг" (6 очков), "Тоттенхэм" занимает второе место (4), "Айнтрахт" - третье (4), а "Марсель" - четвёртое (3).